فوز الفهد في أول تعليق بعد شاعة حملها

وقالت فوز في الفيديو: «إنتوا من صجكم؟ أنا أصلًا ما عندي ولا أشوفه، يعني شلون فكرتوا إني حامل؟»، معبّرة عن استغرابها من انتشار هذه التكهنات من دون الاستناد إلى أي معلومة واضحة.

وجاء تعليقها بعد تداول منشورات عبر زعمت أنها تنتظر مولودًا جديدًا، ما دفعها إلى الرد بصورة مباشرة وإنهاء الجدل الذي رافق تلك الأنباء.

ولا تُعد هذه المرة الأولى التي تواجه فيها فوز الفهد شائعات تتعلق بحياتها الخاصة، إذ لاحقتها خلال عام 2024 سلسلة من التكهنات المرتبطة بعلاقتها بزوجها رجل الأعمال الصراف.