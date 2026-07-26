فوز الفهد في أول تعليق بعد شاعة حملها

وقالت فوز الفهد في الفيديو: «إنتوا من صجكم؟ أنا أصلًا ما عندي تويتر ولا أشوفه، يعني شلون فكرتوا إني حامل؟»، معبّرة عن استغرابها من انتشار هذه التكهنات من دون الاستناد إلى أي معلومة واضحة.
وجاء تعليقها بعد تداول منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي زعمت أنها تنتظر مولودًا جديدًا، ما دفعها إلى الرد بصورة مباشرة وإنهاء الجدل الذي رافق تلك الأنباء.
ولا تُعد هذه المرة الأولى التي تواجه فيها فوز الفهد شائعات تتعلق بحياتها الخاصة، إذ لاحقتها خلال عام 2024 سلسلة من التكهنات المرتبطة بعلاقتها بزوجها رجل الأعمال الكويتي عبد اللطيف الصراف.
فوز الفهد بعد انتشار شائعات حملها:
انتوا من صجكم؟ أنا اصلا ما عندي تويتر ولا اشوفه يعني شلون فكرتوا إني حامل؟ ياعمي الطيور طارت بأرزاقها ياحبايبي جاء الوقت اللي نتخطى فيه 👀! pic.twitter.com/511LuZNQfP
— Golden Dose (@GoldenDose) July 25, 2026
فوز الفهد بعد انتشار شائعات حملها:
انتوا من صجكم؟ أنا اصلا ما عندي تويتر ولا اشوفه يعني شلون فكرتوا إني حامل؟ ياعمي الطيور طارت بأرزاقها ياحبايبي جاء الوقت اللي نتخطى فيه 👀! pic.twitter.com/511LuZNQfP
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