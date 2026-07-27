الموت يفجع حسين عباس نجم «ضيعة ضايعة» بوفاة والدته

ونعى عباس والدته عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام»، حيث نشر صورة لها وأرفقها بكلمات مؤثرة قال فيها: «أمي ماتت.. ادعوا لها بالرحمة». وتلقى الفنان السوري عددًا كبيرًا من رسائل التعزية والمواساة من زملائه ومحبيه، الذين عبّروا عن حزنهم ودعوا للراحلة بالرحمة ولعائلتها بالصبر والسلوان.

ومن المقرر تشييع جثمان الراحلة ظهر الاثنين 27 يوليو/تموز من مستشفى الجامعي إلى قرية «شير الخراب» التابعة لناحية البهلولية في محافظة اللاذقية، حيث تُقام الصلاة عليها قبل مواراتها الثرى في مقبرة القرية.

ويستقبل أهل الراحلة المعزين في مبرة القرية اعتبارًا من الساعة الخامسة مساءً، على أن تُقام مراسم العزاء الثلاثاء والأربعاء في صالة النور والأمل بالمشروع العاشر في مدينة اللاذقية، للرجال والنساء.

ويُعد عباس من الوجوه المحببة في الدراما ، إذ ارتبط اسمه لدى الجمهور بشخصية الشرطي «حسان» في قرية أم الطنافس ضمن مسلسل «ضيعة ضايعة». ورغم أن الدور لم يكن من الشخصيات الرئيسية، فإن عفويته وحضوره الكوميدي رسّخا الشخصية في ذاكرة المشاهدين، حتى أصبح كثيرون ينادون الفنان باسمها.