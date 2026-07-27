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بطلة مسلسل «حب للإيجار» إلتشين سانغو أمام النيابة في قضية أموال التبرعات
بطلة مسلسل «حب للإيجار» إلتشين سانغو أمام النيابة في قضية أموال التبرعات
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بطلة مسلسل «حب للإيجار» إلتشين سانغو أمام النيابة في قضية أموال التبرعات

فن

2026-07-27 | 07:51
بطلة مسلسل «حب للإيجار» إلتشين سانغو أمام النيابة في قضية أموال التبرعات
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Aljadeed
بطلة مسلسل «حب للإيجار» إلتشين سانغو أمام النيابة في قضية أموال التبرعات

اتسعت دائرة التحقيقات في قضية جمعية «أحباب» الخيرية بتركيا، بعدما استدعت النيابة عددًا من الفنانين والمشاهير للإدلاء بإفاداتهم، بينهم الممثلة إلتشين سانغو، نجمة مسلسل «حب للإيجار»، على خلفية التحقيقات المتعلقة بأموال التبرعات التي جُمعت لمتضرري زلزال عام 2023.

وضمت قائمة المستدعين أيضًا الفنان محسون كرمزي أوغلو، والمغنية والممثلة غولبن إرغين، ومغني الروك هايكو جيبكين، والصحفي أوغور دوندار. ويأتي الاستدعاء بهدف الاستماع إلى أقوالهم ومعرفة طبيعة علاقتهم بالحملات التي روجت للجمعية أو دعمتها، من دون الإعلان عن توجيه اتهامات مباشرة إليهم حتى الآن.

وتتمحور القضية حول المغني هالوك ليفينت، مؤسس جمعية «أحباب»، الذي يواجه مع عدد من موظفي الجمعية اتهامات مرتبطة بانتهاك قانون الجمعيات وغسل الأموال، وسط شبهات بشأن تحويل جزء من التبرعات إلى حسابات شخصية واستخدامها في أنشطة غير مرتبطة بالمساعدات.

وكانت الجمعية قد جمعت نحو 158 مليون دولار عقب الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا عام 2023، بهدف تقديم المساعدات وبناء مساكن للمتضررين. إلا أن تعثر بعض المشاريع أثار تساؤلات واسعة حول مصير الأموال، ودفع عددًا من المشاهير الذين دعموا الحملة إلى القول إنهم تعرضوا للخداع.

ونفى هالوك ليفينت الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدًا أن الجمعية خضعت للتدقيق أكثر من مرة، فيما تتواصل التحقيقات لكشف مصير الأموال وتحديد مسؤولية كل شخص ورد اسمه في الملف.

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