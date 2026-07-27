بطلة مسلسل «حب للإيجار» إلتشين سانغو أمام النيابة في قضية أموال التبرعات

وضمت قائمة المستدعين أيضًا الفنان محسون كرمزي ، والمغنية والممثلة غولبن إرغين، ومغني الروك هايكو جيبكين، والصحفي أوغور دوندار. ويأتي الاستدعاء بهدف الاستماع إلى أقوالهم ومعرفة طبيعة علاقتهم بالحملات التي روجت للجمعية أو دعمتها، من دون الإعلان عن اتهامات مباشرة إليهم حتى الآن.

وتتمحور القضية حول المغني هالوك ليفينت، مؤسس جمعية «أحباب»، الذي يواجه مع عدد من موظفي الجمعية اتهامات مرتبطة بانتهاك قانون الجمعيات وغسل الأموال، وسط شبهات بشأن تحويل جزء من التبرعات إلى حسابات شخصية واستخدامها في أنشطة غير مرتبطة بالمساعدات.

وكانت الجمعية قد جمعت نحو 158 مليون عقب الزلزال المدمر الذي ضرب عام 2023، بهدف تقديم المساعدات وبناء مساكن للمتضررين. إلا أن تعثر بعض المشاريع أثار تساؤلات حول مصير الأموال، ودفع عددًا من المشاهير الذين دعموا الحملة إلى القول إنهم تعرضوا للخداع.

ونفى هالوك ليفينت الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدًا أن الجمعية خضعت للتدقيق أكثر من مرة، فيما تتواصل التحقيقات لكشف مصير الأموال وتحديد مسؤولية كل شخص ورد اسمه في الملف.