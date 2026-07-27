مروان خوري يكشف مفاجأة عن تعاونه مع فضل شاكر .. وماذا عن الديو مع مارلين نعمان ؟

وعلى هامش الحفل، التقت الزميلة كريستين بوضرغام مروان في لقاء خاص، كشف خلاله تفاصيل التحضيرات للأمسية والكواليس التي سبقت صعوده إلى المسرح، متحدثًا عن علاقته الخاصة ببيروت وجمهورها.

كما استعاد خوري ذكرياته مع صديقه الفنان المصري الراحل هاني شاكر، الذي توفي في 3 مايو/أيار 2026، متوقفًا عند أبرز المواقف التي جمعتهما والعلاقة الفنية والإنسانية التي نشأت بينهما على مدى سنوات.

ووجّه مروان خوري رسالة مؤثرة إلى الفنان فضل شاكر، عبّر فيها عن مشاعره تجاهه وتقديره لموهبته ومسيرته، كما كشف كواليس اقتراحه تقديم عمل غنائي «ديو» مع الفنانة ماريلين نعمان، موضحًا كيف وُلدت الفكرة وتفاصيل الحديث الذي دار بشأنها.

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