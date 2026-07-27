راغب علامة يختتم مهرجان تيميتار في المغرب أمام 350 ألف متفرج

وتوافد الجمهور إلى الأمل منذ ساعات مبكرة لمتابعة علامة، في واحدة من أكثر أمسيات المهرجان حضورًا وتفاعلًا، ما عكس الشعبية الكبيرة التي يحظى بها لدى الجمهور .وعلى مدى أكثر من ساعتين، قدّم علامة مجموعة من أبرز أغنياته التي شكّلت محطات بارزة في مسيرته الفنية الممتدة لأكثر من أربعة عقود، إلى جانب عدد من أعماله الحديثة، وفي مقدمتها أغنية «مزاجية»، التي حققت انتشارًا واسعًا منذ طرحها.وردّد عشرات الآلاف كلمات الأغنيات مع علامة وسط أجواء احتفالية لافتة، فيما شهد الحفل لحظات عفوية مميزة، أبرزها اقتحام طفلة صغيرة المسرح ومشاركتها راغب الرقص أمام الجمهور، في لقطة أثارت تفاعلًا واسعًا وأضفت أجواء مرحة على السهرة.وحظي الحفل بإشادة عبر والمنصات المغربية، التي اعتبرت مشاركة راغب علامة واحدة من أبرز محطات الحادية والعشرين من المهرجان، الذي يُقام تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، ويجمع بين الموسيقى الأمازيغية والعربية والعالمية تحت شعار «الفنانون الأمازيغ يستقبلون موسيقى العالم».