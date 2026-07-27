هيفاء وهبي تتصدر الترند من حفل بيروت.. تمزق إطلالتها وانهيار معجب أمامها

وقدّمت هيفاء خلال الحفل مجموعة من أشهر أغنياتها القديمة والجديدة، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي ردد كلمات الأغاني معها. كما فاجأت الحاضرين بتقديم مقدمة أغنية «بدنا نروق» باللغة ، قبل أن تنتقل إلى نسختها الأصلية، وقدّمت كذلك أغنيتي «بحبك» و«ميتسوبيشي»، وهما من أحدث أعمالها التي حققت انتشارًا عبر .

وكان من أبرز المواقف المتداولة تعرض الجمبسوت الذي ارتدته هيفاء، من توقيع المصمم اللبناني شربل زوي، لتمزق مفاجئ عند منطقة الفخذ أثناء رقصها على المسرح. وتوقفت لثوانٍ لتفقد ملابسها وتغطية مكان التمزق، قبل أن تعيد ترتيب إطلالتها وتستكمل الغناء والرقص بثقة، من دون أن تسمح للموقف بالتأثير في أجواء السهرة.

وشهد الحفل موقفًا عفويًا آخر، بعدما بدا أحد المعجبين شديد التأثر عند اقتراب هيفاء منه، وظهر حاملًا باقة من الورود وهو يصرخ قائلًا: «بحبك». وحاولت هيفاء تهدئته بروح مرحة قائلة: «روق»، لكنه طالبها بتكرار الكلمة، وسط ضحكات الحاضرين وتصفيقهم.

ووجهت هيفاء رسالة دعم إلى اللبنانيين، مؤكدة أن الحضور الجماهيري يعكس صورة الحقيقية، وأن البلد سيبقى جميلًا ولن يسقط. كما عبّرت بعد الحفل عن حبها لبيروت وجمهورها، معتبرة أن الطاقة التي تجمعها بمحبيها تجعل كل ليلة على المسرح تجربة لا تُنسى