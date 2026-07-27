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بعد شائعة حملها.. نجوى كرم تخطف الأنظار بأحدث ظهور مع زوجها عمر الدهماني
بعد شائعة حملها.. نجوى كرم تخطف الأنظار بأحدث ظهور مع زوجها عمر الدهماني
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بعد شائعة حملها.. نجوى كرم تخطف الأنظار بأحدث ظهور مع زوجها عمر الدهماني

فن

2026-07-27 | 09:57
بعد شائعة حملها.. نجوى كرم تخطف الأنظار بأحدث ظهور مع زوجها عمر الدهماني
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Aljadeed
بعد شائعة حملها.. نجوى كرم تخطف الأنظار بأحدث ظهور مع زوجها عمر الدهماني

خطفت الفنانة اللبنانية نجوى كرم الأنظار بأحدث ظهور لها في إحدى حفلات الزفاف الخاصة، بعدما انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثّق تفاعلها العفوي مع الأجواء والأغنيات من مكان جلوسها، بحضور زوجها رجل الأعمال الإماراتي عمر الدهماني.

وظهرت نجوى بفستان أنيق باللون البنفسجي الفاتح، واعتمدت تسريحة شعر مرفوعة أبرزت ملامحها. وسارع محبوها إلى تداول الفيديو، مشيدين بأناقتها وحيويتها، فيما علّق بعضهم بأنها بدت أصغر من عمرها بسنوات، وحافظت كعادتها على حضورها اللافت في المناسبات الخاصة.

وأظهر المقطع نجوى وهي تستمع إلى الفنان الذي كان يحيي حفل الزفاف ويؤدي إحدى أغنياتها، قبل أن تبدأ بالتمايل والتفاعل معه من مكانها. كما ظهر زوجها عمر الدهماني إلى جانبها وهو يشاركها أجواء الحفل، في لقطة عفوية حظيت باهتمام واسع، وتداولتها صفحات فنية باعتبارها ظهورًا جديدًا للثنائي معًا.

وجاء هذا الظهور بعد ساعات من انتشار شائعة زعمت حمل نجوى كرم بطفلها الأول من زوجها، عقب تداول صورة قيل إنها مأخوذة من «ستوري» نشرتها عبر حسابها على تطبيق «سناب شات».

وتضمنت الصورة رسالة منسوبة إلى نجوى، تزعم إعلانها الحمل بعد انتظار استمر أكثر من ثلاثين عامًا، إلى جانب دعاء بالحفاظ على الجنين وتيسير الولادة، ما دفع بعض الصفحات إلى إعادة نشرها والتعامل معها كأنها إعلان حقيقي.

إلا أن حسابات نجوى كرم الرسمية لم تتضمن أي إعلان يتعلق بحملها، كما لم يصدر عن مكتبها الإعلامي أو أفراد عائلتها أي تصريح يؤكد الخبر. وزادت الشكوك حول الصورة بسبب تداولها كلقطة شاشة منفصلة، من دون رابط مباشر أو تسجيل يوثّق نشرها عبر حساب رسمي، فيما أشارت صفحات فنية إلى أنها مفبركة ومنسوبة إلى الفنانة من دون دليل.

 

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