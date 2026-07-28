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وفاة اللاعب المغربي سامي سعيد عن 18 عامًا.. نادي ترينتو ينعى نجمه الشاب
وفاة اللاعب المغربي سامي سعيد عن 18 عامًا.. نادي ترينتو ينعى نجمه الشاب
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وفاة اللاعب المغربي سامي سعيد عن 18 عامًا.. نادي ترينتو ينعى نجمه الشاب

فن

2026-07-28 | 09:32
وفاة اللاعب المغربي سامي سعيد عن 18 عامًا.. نادي ترينتو ينعى نجمه الشاب
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Aljadeed
وفاة اللاعب المغربي سامي سعيد عن 18 عامًا.. نادي ترينتو ينعى نجمه الشاب

خيّم الحزن على نادي ترينتو الإيطالي، بعد إعلانه وفاة لاعبه المغربي الشاب سامي سعيد عن عمر ناهز 18 عامًا، إثر حادث سير وقع في المغرب، لتنتهي بصورة مفاجئة مسيرة كروية كانت لا تزال في بدايتها.

ونعى النادي لاعبه الراحل في بيان رسمي نشره عبر منصاته، معربًا عن ألمه العميق لفقدان أحد لاعبي قطاع الفئات العمرية، الذي أمضى مراحل من مسيرته الرياضية داخل النادي وترك أثرًا طيبًا لدى زملائه ومدربيه وإدارييه.

وأكد ترينتو أن سامي لم يكن مجرد لاعب ضمن صفوف فرق الناشئين، بل كان فردًا من العائلة الصفراء والزرقاء، وشارك زملاءه مسيرة من التطور الرياضي والإنساني ستبقى راسخة في ذاكرة كل من عرفه وتعامل معه.

وأضاف النادي أن الكلمات تعجز أمام حجم المأساة والفراغ الذي تركه رحيل اللاعب الشاب، خصوصًا أنه كان في الثامنة عشرة من عمره ويخطو خطواته الأولى نحو بناء مستقبله في كرة القدم.

وتقدّم رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة واللاعبون والمدربون والعاملون في قطاع الفئات العمرية بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة سامي سعيد وأصدقائه وجميع المقرّبين منه، مؤكدين تضامنهم الكامل معهم في هذه الفاجعة.

وأثار خبر الوفاة حالة من الصدمة والحزن في الأوساط الرياضية الإيطالية والمغربية، حيث تداول متابعون صور اللاعب ورسائل نعي عبّروا من خلالها عن حزنهم لرحيله المبكر، مقدمين التعازي لعائلته وزملائه.

وكان سامي سعيد أحد لاعبي قطاع الناشئين في نادي ترينتو، الناشط في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي، وخاض داخل النادي رحلة رياضية وإنسانية توقفت بصورة مأساوية عن عمر 18 عامًا.

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