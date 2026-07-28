وفاة اللاعب المغربي سامي سعيد عن 18 عامًا.. نادي ترينتو ينعى نجمه الشاب

ونعى النادي لاعبه الراحل في بيان رسمي نشره عبر منصاته، معربًا عن ألمه العميق لفقدان أحد لاعبي قطاع الفئات العمرية، الذي أمضى مراحل من مسيرته الرياضية داخل النادي وترك أثرًا طيبًا لدى زملائه ومدربيه وإدارييه.

وأكد ترينتو أن سامي لم يكن مجرد لاعب ضمن صفوف فرق الناشئين، بل كان فردًا من العائلة الصفراء والزرقاء، وشارك زملاءه مسيرة من التطور الرياضي والإنساني ستبقى راسخة في ذاكرة كل من عرفه وتعامل معه.

وأضاف النادي أن الكلمات تعجز أمام حجم المأساة والفراغ الذي تركه رحيل اللاعب الشاب، خصوصًا أنه كان في الثامنة عشرة من عمره ويخطو خطواته الأولى نحو بناء مستقبله في .

وتقدّم رئيس النادي وأعضاء واللاعبون والمدربون والعاملون في قطاع الفئات العمرية بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة سامي وأصدقائه وجميع المقرّبين منه، مؤكدين تضامنهم الكامل معهم في هذه الفاجعة.

وأثار خبر الوفاة من الصدمة والحزن في الأوساط الرياضية والمغربية، حيث تداول متابعون صور اللاعب ورسائل نعي عبّروا من خلالها عن حزنهم لرحيله المبكر، مقدمين التعازي لعائلته وزملائه.

وكان سامي سعيد أحد لاعبي قطاع الناشئين في نادي ترينتو، الناشط في الدرجة الثالثة ، وخاض داخل النادي رحلة رياضية وإنسانية توقفت بصورة مأساوية عن عمر 18 عامًا.