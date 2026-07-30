نجوى كرم تستضيف الشامي في منزلها.. هل يجمعهما ديو غنائي قريباً؟

وكشفت إدارة أعمال الشامي عن جانب من الأمسية، بعدما نشرت عبر حسابها على «إنستغرام» صورة التُقطت داخل نجوى كرم، ظهر فيها الحاضرون وسط أجواء عائلية وودية.

وسرعان ما أثارت الصورة تفاعلاً واسعاً بين الجمهور، الذي بدأ يتساءل عن سبب اللقاء، وما إذا كانت الأمسية تمهّد لتعاون فني مرتقب بين نجوى كرم والشامي، سواء من خلال ديو غنائي يجمع صوتيهما أو مشاركة مشتركة في إحدى الحفلات المقبلة.

ولم يصدر عن نجوى كرم أو الشامي أي إعلان رسمي بشأن لعمل ، ما أبقى الأمر ضمن دائرة التكهنات، خصوصاً أن اللقاء جمعهما بإدارة أعمال الشامي، وهو ما دفع المتابعين إلى ربط المناسبة بمشروع فني قد يُكشف عنه خلال الفترة المقبلة.

ويأتي هذا اللقاء في ظل النشاط الفني اللافت للنجمين، إذ تواصل نجوى كرم حضورها في الحفلات والمهرجانات ، فيما يحقق الشامي انتشاراً واسعاً بين الجمهور الشاب من خلال أعماله الغنائية التي تتصدر منصات الاستماع ومواقع التواصل الاجتماعي.

وفي انتظار كشف تفاصيل إضافية، يبقى السؤال مطروحاً بشأن ما إذا كان عشاء نجوى كرم والشامي مجرد لقاء ودي، أم أنه يحمل في كواليسه مفاجأة فنية تجمع بين لونين غنائيين مختلفين.