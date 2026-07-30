العثور على بطل «ماستر شيف تركيا» إرين كاشيكجي متوفياً داخل منزله

وبحسب ما أورده موقع «GZT» ، بدأ القلق بعدما انقطع التواصل مع كاشيكجي لفترة، ما دفع زوجته، التي كانت موجودة خارج إسطنبول برفقة ابنتهما، إلى طلب المساعدة من أحد المقربين منه. وتوجّه صديق للعائلة إلى المنزل للاطمئنان عليه، إلا أنه لم يتمكن من الدخول، ليبلغ فرق الدرك والإسعاف التي حضرت إلى المكان.

وبعد دخول الفرق المختصة إلى المنزل، عُثر على الشيف التركي من دون علامات حياة، فيما باشرت الجهات القضائية تحقيقاً لكشف ملابسات الحادثة. ونُقل جثمانه إلى معهد الطب الشرعي لإجراء الفحوص اللازمة وتحديد السبب الدقيق للوفاة، الذي لم يُعلن رسمياً حتى الآن، ما يجعل جميع الروايات المتداولة عبر بعض المواقع غير مؤكدة بانتظار نتائج التحقيق والتقرير الطبي.

وأثار خبر رحيله صدمة بين زملائه ومتابعي البرنامج، إذ نشر عدد من حكام «ماستر شيف تركيا» رسائل وداع مؤثرة، من بينهم الشيف دانيلو زانا وسومر سيفري ، اللذان استذكرا شخصيته الودودة وابتسامته وحضوره المميز داخل المطبخ وخارجه. كما أعاد الجمهور تداول مقاطع من مشاركته في البرنامج ولحظة فوزه باللقب.

وكان إرين كاشيكجي قد لفت الأنظار خلال مشاركته في موسم 2021 بمهاراته في إعداد الأطباق وشخصيته الهادئة، قبل أن يتوج بالمركز الأول ويبدأ مسيرة مهنية ناجحة في مجال الطهي. وظهر في آخر منشوراته برفقة ابنته الوحيدة، ما ضاعف تأثر متابعيه بعد انتشار خبر وفاته المفاجئة. ويترقب الجمهور حالياً صدور التقرير الرسمي الذي سيحسم سبب الوفاة، بينما تستعد عائلته لإقامة مراسم التشييع قبل نقل جثمانه إلى مسقط رأسه في ولاية توكات.