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&quot;أول حفلة بلا هموم&quot;.. محمد شاكر يعلن بداية مرحلة جديدة من الكويت
"أول حفلة بلا هموم".. محمد شاكر يعلن بداية مرحلة جديدة من الكويت
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"أول حفلة بلا هموم".. محمد شاكر يعلن بداية مرحلة جديدة من الكويت

فن

2026-07-31 | 03:28
"أول حفلة بلا هموم".. محمد شاكر يعلن بداية مرحلة جديدة من الكويت
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Aljadeed
"أول حفلة بلا هموم".. محمد شاكر يعلن بداية مرحلة جديدة من الكويت

وجّه الفنان محمد شاكر رسالة مؤثرة إلى جمهوره، بالتزامن مع استعداده لإحياء حفل غنائي مرتقب في دولة الكويت، كاشفًا أن الأمسية المقبلة تمثل بالنسبة إليه بداية «مرحلة جديدة» على المستويين الشخصي والفني.

وشوّق شاكر متابعيه للحفل من خلال منشور شاركه عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، معلنًا لقاء الجمهور الكويتي في 10 أيلول/سبتمبر 2026، على مسرح مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، بقيادة المايسترو باسم نمير.

وعبّر محمد شاكر عن اشتياقه الكبير لمحبيه في الكويت، قائلًا: «أهل الكويت الغاليين اشتقتلكن كتير»، قبل أن يكشف عن الحالة النفسية الإيجابية التي يعيشها خلال الفترة الحالية.

وكتب في رسالته: «مرحلة جديدة بحياتي عم تنكتب، وهيدي أول حفلة بكون فرحان من قلبي وبلا هموم»، مضيفًا: «إن شاء الله كل أيامكن حلوة، وبشوفكن على خير».

ولاقت الرسالة تفاعلًا واسعًا من المتابعين، الذين وجّهوا إليه عبارات الدعم والتهنئة، متمنين أن تحمل المرحلة الجديدة مزيدًا من النجاح والاستقرار والفرح.

كما ربط بعض المتابعين بين حديثه عن انتهاء الهموم والتطورات الإيجابية المرتبطة بملف والده، الفنان فضل شاكر، من دون أن يكشف محمد شاكر بصورة مباشرة عن السبب الذي دفعه إلى وصف هذه الفترة بالمرحلة الجديدة.


ويأتي الحفل ضمن نشاط محمد شاكر الفني المتواصل، بعد مشاركته أخيرًا في أمسية غنائية جمعته بالفنان الشامي على المسرح الروماني في الساحل الشمالي بمصر، وسط حضور جماهيري وتفاعل واسع مع أعمالهما.

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