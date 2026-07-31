بعد عام من التكتم.. أحمد خالد صالح وهنادي مهنا يعلنان طلاقهما رسميا

ونشر أحمد خالد صالح
بيانًا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي
، أوضح فيه أن علاقته بهنادي مهنا
انتهت بهدوء، بعد رحلة وصفها بالجميلة، جمعت بينهما لسنوات وكانت قائمة على المودة والاحترام والتقدير المتبادل.
وكتب في رسالته: «بكل حب واحترام وتقدير، وبعد رحلة جميلة جمعتنا بالمودة والود، نعلن أنا وهنادي أن انفصالنا قد تم رسميًا، وذلك منذ عام، وقد اخترنا خلال هذه الفترة أن نعيش هذه المرحلة بهدوء، حتى حان الوقت للإعلان عنها».
وأكد الفنان المصري أن انتهاء الزواج لا يلغي قيمة الفترة التي عاشاها معًا، مشددًا على استمرار الاحترام والتقدير بينهما رغم الانفصال.
وأضاف: «نكن لبعضنا كل الاحترام والتقدير، ونتمنى لكل منا حياة مليئة بالسلام والنجاح والسعادة والرضا، وقدر الله
وما شاء فعل».