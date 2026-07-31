بعد عام من التكتم.. أحمد خالد صالح وهنادي مهنا يعلنان طلاقهما رسميا

فاجأ الفنان جمهوره بإعلان انتهاء زواجه رسميًا من الفنانة هنادي ، كاشفًا أن الطلاق وقع قبل نحو عام كامل، إلا أن الطرفين فضّلا إبقاء القرار بعيدًا عن الأضواء طوال الفترة الماضية، احترامًا لخصوصية حياتهما الشخصية.

ونشر بيانًا عبر حساباته على ، أوضح فيه أن علاقته بهنادي انتهت بهدوء، بعد رحلة وصفها بالجميلة، جمعت بينهما لسنوات وكانت قائمة على المودة والاحترام والتقدير المتبادل.



وكتب في رسالته: «بكل حب واحترام وتقدير، وبعد رحلة جميلة جمعتنا بالمودة والود، نعلن أنا وهنادي أن انفصالنا قد تم رسميًا، وذلك منذ عام، وقد اخترنا خلال هذه الفترة أن نعيش هذه المرحلة بهدوء، حتى حان الوقت للإعلان عنها».



وأكد الفنان المصري أن انتهاء الزواج لا يلغي قيمة الفترة التي عاشاها معًا، مشددًا على استمرار الاحترام والتقدير بينهما رغم الانفصال.



وأضاف: «نكن لبعضنا كل الاحترام والتقدير، ونتمنى لكل منا حياة مليئة بالسلام والنجاح والسعادة والرضا، وقدر وما شاء فعل».