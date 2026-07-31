نسرين طافش تخطف الأنظار في أول ظهور بعد طلاقها

وظهرت نسرين في الصور التي نشرتها عبر حسابها على «إنستغرام» بفستان قصير باللون الفوشيا، جاء بتصميم عصري مكشوف عند أحد الكتفين، ونسّقته مع أقراط كبيرة على هيئة ورود باللون نفسه.
واعتمدت طافش تسريحة ذيل الحصان المرتفع مع خصلات منسدلة حول وجهها، إلى جانب مكياج هادئ، فيما أضافت الخلفية الزرقاء
طابعًا صيفيًا إلى جلسة التصوير.
ولم تقتصر حالة
الجدل على إطلالتها، إذ أرفقت نسرين الصور بتعليق مقتضب كتبت فيه: «قطة.. بس بخربش»، ما أثار فضول متابعيها وفتح باب التأويلات حول المقصود من العبارة.
وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع الصور، وسط تعليقات أشادت بإطلالتها الجديدة وحضورها اللافت، بينما اعتبر متابعون أن العبارة التي اختارتها أضافت طابعًا غامضًا إلى ظهورها الأول بعد الانفصال.
وكانت نسرين طافش
قد أعلنت الشهر الماضي انتهاء زواجها من أحمد
جوهر، مؤكدة أن الانفصال تم رسميًا في أجواء من الاحترام والتفاهم، كما طالبت الجمهور ووسائل الإعلام باحترام خصوصيتها وعدم الخوض في تفاصيل حياتها الشخصية.
وجاءت جلسة التصوير بعد أسابيع من إعلان الطلاق، لتعيد نسرين طافش إلى صدارة حديث الجمهور، ولكن هذه المرة من خلال إطلالة صيفية
جريئة ورسالة قصيرة أثارت تفاعلًا واسعًا.