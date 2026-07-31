نسرين طافش تخطف الأنظار في أول ظهور بعد طلاقها

تصدّرت الفنانة اهتمام الجمهور عبر ، بعدما شاركت أحدث جلسة تصوير لها، في أول ظهور لافت عقب إعلان انفصالها رسميًا عن رجل الأعمال جوهر.



وظهرت نسرين في الصور التي نشرتها عبر حسابها على «إنستغرام» بفستان قصير باللون الفوشيا، جاء بتصميم عصري مكشوف عند أحد الكتفين، ونسّقته مع أقراط كبيرة على هيئة ورود باللون نفسه.





واعتمدت طافش تسريحة ذيل الحصان المرتفع مع خصلات منسدلة حول وجهها، إلى جانب مكياج هادئ، فيما أضافت الخلفية طابعًا صيفيًا إلى جلسة التصوير.





ولم تقتصر الجدل على إطلالتها، إذ أرفقت نسرين الصور بتعليق مقتضب كتبت فيه: «قطة.. بس بخربش»، ما أثار فضول متابعيها وفتح باب التأويلات حول المقصود من العبارة.



وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع الصور، وسط تعليقات أشادت بإطلالتها الجديدة وحضورها اللافت، بينما اعتبر متابعون أن العبارة التي اختارتها أضافت طابعًا غامضًا إلى ظهورها الأول بعد الانفصال.



وكانت قد أعلنت الشهر الماضي انتهاء زواجها من جوهر، مؤكدة أن الانفصال تم رسميًا في أجواء من الاحترام والتفاهم، كما طالبت الجمهور ووسائل الإعلام باحترام خصوصيتها وعدم الخوض في تفاصيل حياتها الشخصية.



وجاءت جلسة التصوير بعد أسابيع من إعلان الطلاق، لتعيد نسرين طافش إلى صدارة حديث الجمهور، ولكن هذه المرة من خلال جريئة ورسالة قصيرة أثارت تفاعلًا واسعًا.