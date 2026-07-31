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ما حقيقة وفاة الممثل السوري زهير عبدالكريم في ألمانيا؟
ما حقيقة وفاة الممثل السوري زهير عبدالكريم في ألمانيا؟
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ما حقيقة وفاة الممثل السوري زهير عبدالكريم في ألمانيا؟

فن

2026-07-31 | 04:52
ما حقيقة وفاة الممثل السوري زهير عبدالكريم في ألمانيا؟
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Aljadeed
ما حقيقة وفاة الممثل السوري زهير عبدالكريم في ألمانيا؟

تصدر اسم الفنان السوري زهير عبد الكريم خلال الساعات الماضية منصات التواصل الاجتماعي، بعد انتشار أنباء تزعم وفاته في ألمانيا، إثر تعرضه لأزمة قلبية قبل نحو أربعة أيام، ما أثار حالة من القلق والصدمة بين جمهوره ومحبيه في سوريا والعالم العربي.

وتناقلت صفحات وحسابات فنية الخبر على نطاق واسع، من دون إرفاقه بأي بيان رسمي أو مصدر موثوق يؤكد صحته، فيما سارعت بعض الصفحات إلى نعي الفنان السوري ونشر صوره ومقاطع من أعماله، الأمر الذي ساهم في زيادة انتشار الخبر وتحوله إلى حديث المتابعين.
وفي المقابل، لم تصدر عائلة زهير عبد الكريم حتى اللحظة أي تصريح يعلن وفاته أو يكشف تفاصيل حالته الصحية، كما لم تنشر نقابة الفنانين السوريين أي بيان رسمي تنعى فيه الفنان أو تؤكد المعلومات المتداولة.
ولم يصدر كذلك أي نفي واضح من الجهات المقربة منه، وهو ما أبقى الخبر ضمن دائرة الغموض، إلا أن غياب أي إعلان رسمي من العائلة أو النقابة يرجح أن ما يتم تداوله لا يزال مجرد شائعة غير مؤكدة طالت الفنان السوري.
وطالب عدد من المتابعين بعدم تداول أخبار الوفاة قبل التأكد منها والعودة إلى المصادر الرسمية، خصوصاً أن شائعات مشابهة تطال الفنانين بشكل متكرر، وتتسبب بحالة من البلبلة والقلق لدى عائلاتهم وجمهورهم.
ويعد زهير عبد الكريم واحداً من أبرز الفنانين السوريين، إذ قدم خلال مسيرته الفنية الطويلة عشرات الأعمال في الدراما والمسرح والسينما، وتميز بأداء أدوار متنوعة تركت بصمة واضحة لدى الجمهور.
وشارك عبد الكريم في عدد من المسلسلات السورية المعروفة، وقدم شخصيات اجتماعية وتاريخية وبيئية مختلفة، ما جعله من الوجوه الفنية المحبوبة التي ارتبطت بذاكرة المشاهد العربي على مدى سنوات.
ويبقى خبر وفاة زهير عبد الكريم حتى الآن غير مؤكد، في انتظار صدور توضيح رسمي من عائلته أو نقابة الفنانين السوريين، فيما ينصح بعدم التعامل مع المنشورات المتداولة على أنها حقيقة نهائية قبل ظهور بيان موثوق يحسم الجدل.

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