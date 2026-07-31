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ما مصير حفلات تامر حسني بعد رحيل والده؟
ما مصير حفلات تامر حسني بعد رحيل والده؟
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ما مصير حفلات تامر حسني بعد رحيل والده؟

فن

2026-07-31 | 07:59
ما مصير حفلات تامر حسني بعد رحيل والده؟
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ما مصير حفلات تامر حسني بعد رحيل والده؟

أُعلن تأجيل حفلي الفنان المصري تامر حسني في مدينة العلمين الجديدة ومهرجان جرش في الأردن، بعد وفاة والده حسني شريف عباس، الذي رحل الجمعة 31 يوليو إثر تدهور حالته الصحية بعد صراع مع المرض.

وكان من المقرر أن يحيي تامر حسني مساء الجمعة حفل افتتاح مهرجان «يلا ساحل» في الساحل الشمالي المصري، على أن ينتقل لاحقًا إلى الأردن لإحياء حفله ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون يوم الأحد 2 أغسطس.

إلا أن شركة TH Production أعلنت تأجيل الحفلين إلى مواعيد جديدة سيتم تحديدها والإعلان عنها لاحقًا، مراعاةً للظرف الإنساني الذي يمر به الفنان وعائلته، وحدادًا على وفاة والده.

ونشرت الشركة بيانًا رسميًا عبر حساب المنتج جلال فهمي على موقع «فيسبوك»، نعت فيه حسني شريف عباس، وقدمت تعازيها إلى تامر حسني وأفراد أسرته، داعيةً للفقيد بالرحمة ولعائلته بالصبر والسلوان.

وأكد البيان تأجيل حفل افتتاح مهرجان «يلا ساحل» في مدينة العلمين الجديدة، إضافة إلى حفل مهرجان جرش في المملكة الأردنية الهاشمية، مشيرًا إلى أن المواعيد البديلة ستُعلن في أقرب وقت بعد التنسيق مع الجهات المنظمة.

كما توجهت الشركة بالشكر إلى الجمهور وإدارة مهرجان جرش والقائمين على مبادرة «يلا ساحل»، إلى جانب جميع الجهات المنظمة والشركاء، على تفهمهم وتعاونهم عقب القرار المفاجئ.

وجاء الإعلان بعد ساعات من نعي تامر حسني والده عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام»، حيث نشر رسالة قصيرة ومؤثرة أعلن فيها وفاته، طالبًا من جمهوره ومتابعيه الدعاء له بالرحمة وقراءة سورة الفاتحة على روحه.

وكتب تامر حسني: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. والدي الحبيب في ذمة الله، أسألكم الدعاء له بالرحمة وقراءة الفاتحة. الله يرحمك يا حبيبي».

وسرعان ما تحولت صفحة الفنان إلى مساحة واسعة للتعازي، إذ وجّه عدد كبير من الفنانين والإعلاميين وأصدقاء تامر حسني رسائل مواساة له ولعائلته، معبرين عن حزنهم لرحيل والده.

وكان حسني شريف قد عانى خلال الفترة الأخيرة من أزمة صحية استدعت نقله إلى المستشفى، قبل أن تتدهور حالته خلال الساعات الأخيرة ويُعلن وفاته رسميًا، ليتوقف تامر حسني مؤقتًا عن نشاطه الفني والتزاماته الغنائية.

 

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