علا باشا تفجع بوفاة والدتها ونقابة الفنانين السوريين تنعاها

وأعلنت علا باشا خبر الرحيل عبر خاصية «الستوري» في حساباتها على ، مكتفية بنشر الآية القرآنية: «إنا لله وإنا إليه راجعون»، من دون سبب الوفاة أو تفاصيل مراسم التشييع والعزاء.

ونعت الفنانين السوريين والدة الفنانة في بيان رسمي، وقدمت خالص تعازيها ومواساتها إلى علا باشا وأفراد عائلتها، داعيةً للفقيدة بالرحمة والمغفرة، ولذويها بالصبر والسلوان في هذا الظرف الأليم.

وسرعان ما تلقت الفنانة عددًا كبيرًا من رسائل الدعم والمواساة من متابعيها وعدد من الفنانين والإعلاميين، الذين عبّروا عن حزنهم لرحيل والدتها وحرصوا على الوقوف إلى جانبها.

وأعادت علا باشا نشر عدد من رسائل التعزية عبر حسابها، معبرةً عن تقديرها لكل من ساندها وشاركها حزنها، في وقت فضّلت فيه عدم الحديث عن أي تفاصيل إضافية تتعلق بوفاة والدتها.

وتُعد علا باشا من الوجوه المعروفة في الدراما السورية، إذ تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية في عام 2009، بعد دراستها الإعلام في جامعة دمشق، قبل أن تبدأ مسيرتها الفنية من خلال مسلسل «لعنة الطين».

وحققت لاحقًا حضورًا لافتًا من خلال شخصية «هارموني» في مسلسل «تخت شرقي»، لتشارك بعدها في عدد من الأعمال الدرامية، من بينها «سوق الورق»، و«طاحون الشر 2»، و«عطر الشام»، و«بقعة ضوء»، و«الخان»، إضافةً إلى مسلسل «تحت الأرض».

كما خاضت علا باشا تجربة سينمائية من خلال فيلم «تحت سرة القمر» عام 2016، إلى جانب مشاركات متعددة على خشبة المسرح، لتواصل بناء مسيرة فنية متنوعة بين التلفزيون والسينما والمسرح.