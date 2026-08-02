500 يورو مقابل صورة مع ليوناردو دي كابريو

وبحسب ما نقلته صحيفة «Page Six» عن مصادرها، كان دي كابريو موجودًا داخل ملهى «Raspoutine» الليلي عندما حاولت نحو ست نساء
جذب انتباهه والوصول إليه. وأفادت التقارير بأن امرأتين حاولتا تمرير أرقام هاتفيهما إلى النجم العالمي عن طريق العاملين في المكان، بينما اختارت امرأة أخرى طريقة مختلفة، وعرضت 500 يورو
على أحد أفراد الأمن مقابل فرصة التقاط صورة مع بطل فيلم «Titanic».
إلا أن رجل الأمن رفض العرض
بأسلوب مهذب، قبل أن يُسمع لاحقًا وهو يمزح بشأن الواقعة، التي تحولت سريعًا إلى مادة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي
، وسط تعليقات على الشعبية الكبيرة التي لا يزال دي كابريو يحظى بها أينما ظهر.
وجاءت محاولات المعجبات رغم وجود الممثل الحائز جائزة الأوسكار في سان تروبيه برفقة حبيبته، عارضة الأزياء الإيطالية
فيتوريا سيريتي، البالغة من العمر 28 عامًا، والتي يقضي معها عطلته الصيفية في جنوب فرنسا
.
وكان الثنائي
قد ظهرا معًا في أكثر من مناسبة خلال الفترة الماضية، كما شوهد دي كابريو برفقة سيريتي على متن يخت فاخر قبالة سواحل سان تروبيه، إلى جانب عدد من الأصدقاء والمشاهير، من بينهم الممثلة لورا هارير.