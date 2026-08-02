بيومي فؤاد يكشف كواليس خلافه مع رامز جلال

وأوضح ، خلال ظهوره في احدى البرامج التلفزيونية، أن أزمته مع لم تكن بسبب مشاركته في أحد برامج المقالب، وإنما نتيجة بعض التعليقات التي تضمنتها الحلقة، والتي شعر بأنها تخطت حدود المزاح ووصلت إلى السخرية من مظهره وملابسه.

وأشار إلى أن مشاهدة الحلقة برفقة أفراد أسرته زادت من شعوره بالانزعاج، ما دفعه إلى الابتعاد عن جلال وعدم الرد على اتصالاته لفترة، حتى يتمكن من تجاوز الغضب التي سيطرت عليه.

وأكد بيومي أنه يتجنب مناقشة خلافاته أثناء الانفعال، لأنه يرى أن الإنسان قد يتفوه في لحظات الغضب بكلمات يندم عليها لاحقًا، أو قد يضع الطرف الآخر في موقف محرج. لذلك يفضل منح نفسه مساحة من الوقت قبل العودة إلى الحوار ومناقشة أسباب الخلاف بهدوء.

وأضاف أن هذه الطريقة ساعدته لاحقًا على إنهاء الأزمة، إذ عادت علاقته برامز جلال إلى طبيعتها بعد زوال التوتر، من دون أن يترك الموقف تأثيرًا دائمًا على العلاقة بينهما.