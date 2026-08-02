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بيومي فؤاد يكشف كواليس خلافه مع رامز جلال
بيومي فؤاد يكشف كواليس خلافه مع رامز جلال
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بيومي فؤاد يكشف كواليس خلافه مع رامز جلال

فن

2026-08-02 | 02:42
بيومي فؤاد يكشف كواليس خلافه مع رامز جلال
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Aljadeed
بيومي فؤاد يكشف كواليس خلافه مع رامز جلال

كشف الفنان المصري بيومي فؤاد جانبًا بعيدًا عن الكوميديا التي اعتاد الجمهور رؤيته من خلالها، متحدثًا بصراحة عن الخلاف الذي وقع بينه وبين الفنان رامز جلال، والسبب الذي دفعه إلى مقاطعته لفترة، قبل أن تعود علاقتهما إلى طبيعتها.

وأوضح بيومي فؤاد، خلال ظهوره في احدى البرامج التلفزيونية، أن أزمته مع رامز جلال لم تكن بسبب مشاركته في أحد برامج المقالب، وإنما نتيجة بعض التعليقات التي تضمنتها الحلقة، والتي شعر بأنها تخطت حدود المزاح ووصلت إلى السخرية من مظهره وملابسه.

وأشار إلى أن مشاهدة الحلقة برفقة أفراد أسرته زادت من شعوره بالانزعاج، ما دفعه إلى الابتعاد عن رامز جلال وعدم الرد على اتصالاته لفترة، حتى يتمكن من تجاوز حالة الغضب التي سيطرت عليه.

وأكد بيومي فؤاد أنه يتجنب مناقشة خلافاته أثناء الانفعال، لأنه يرى أن الإنسان قد يتفوه في لحظات الغضب بكلمات يندم عليها لاحقًا، أو قد يضع الطرف الآخر في موقف محرج. لذلك يفضل منح نفسه مساحة من الوقت قبل العودة إلى الحوار ومناقشة أسباب الخلاف بهدوء.

وأضاف أن هذه الطريقة ساعدته لاحقًا على إنهاء الأزمة، إذ عادت علاقته برامز جلال إلى طبيعتها بعد زوال التوتر، من دون أن يترك الموقف تأثيرًا دائمًا على العلاقة بينهما.

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