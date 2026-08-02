جليلة المغربية تواسي تامر حسني برسالة مؤثرة بعد وفاة والده

ونشرت جليلة
عبر خاصية «الستوري» على حسابها في «إنستغرام» رسالة أكدت فيها أن الكلمات لا يمكنها التخفيف من ألم فقدان الأب، قبل أن تتقدّم بخالص التعازي إلى تامر حسني وأفراد عائلته.
وكتبت: «خالص التعازي لتامر حسني في وفاة والده، أسأل الله
أن يربط على قلبه، وأن يجعل كل لحظة تعب أو برّ قدمه لوالده في ميزان حسناته».
كما دعت للراحل بالرحمة والمغفرة، ولأسرته بالصبر والسكينة، واختتمت رسالتها بالقول: «اللهم اغفر له وارحمه، واجعل قبره روضة من رياض
الجنة، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسكينة.. إنا لله وإنا إليه راجعون».