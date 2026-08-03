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بعد 10 أعوام من الزواج.. حمدي الميرغني يعلن انفصاله عن إسراء عبد الفتاح
بعد 10 أعوام من الزواج.. حمدي الميرغني يعلن انفصاله عن إسراء عبد الفتاح
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بعد 10 أعوام من الزواج.. حمدي الميرغني يعلن انفصاله عن إسراء عبد الفتاح

فن

2026-08-03 | 03:27
بعد 10 أعوام من الزواج.. حمدي الميرغني يعلن انفصاله عن إسراء عبد الفتاح
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Aljadeed
بعد 10 أعوام من الزواج.. حمدي الميرغني يعلن انفصاله عن إسراء عبد الفتاح

أعلن الفنان المصري حمدي الميرغني انفصاله رسميًا عن زوجته الفنانة إسراء عبد الفتاح، بعد زواج استمر نحو 10 أعوام، مؤكدًا أن القرار جاء بشكل مشترك وفي أجواء من الاحترام والتقدير المتبادل.

وكشف الميرغني الخبر عبر خاصية “الستوري” في حسابه على “إنستغرام”، حيث كتب: “بعد أن استخَرنا الله، وبعد رحلة طويلة مليئة بالتجارب والذكريات، قررت أنا وإسراء إنهاء زواجنا بكل احترام وتقدير متبادل”.

وأوضح أن علاقتهما ستظل قائمة على التقدير لما جمعهما من سنوات وعِشرة طيبة، مضيفًا: “ندعو الله أن يعوض كلاً منا خيرًا، وأن يرزقنا السكينة والتوفيق في خطواتنا القادمة”.

وطالب حمدي الميرغني الجمهور ووسائل الإعلام باحترام خصوصية القرار وعدم الانسياق وراء الشائعات أو الأقاويل، مشددًا على أن اهتمامهما الأساسي خلال المرحلة المقبلة سيكون تربية ابنتهما تمارا بعيدًا عن أي جدل.

وقال في رسالته: “شكرًا لكل من أحبنا ودعا لنا، ونرجو من الجميع احترام خصوصية هذا القرار، والدعاء لنا بالخير والتوفيق في تربية أجمل هدية لنا من رب العالمين، ابنتنا تمارا، بعيدًا عن قيل وقال ممن لا يراعون الله”.

واختتم الميرغني رسالته بالقول: “الحمد لله على كل ما مضى، والحمد لله على ما هو آتٍ”، في إشارة إلى تقبله للمرحلة الجديدة من حياته.

وكان حمدي الميرغني وإسراء عبد الفتاح قد تعارفا خلال مشاركتهما في عروض “مسرح مصر”، قبل أن تتحول علاقتهما المهنية إلى قصة حب انتهت بالزواج عام 2016. وشكّل الثنائي طوال السنوات الماضية واحدًا من أبرز الثنائيات الفنية الكوميدية المحبوبة لدى الجمهور، قبل إعلان انفصالهما رسميًا.

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