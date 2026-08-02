مأساة في البرازيل..رصاصة طائشة تنهي حياة لاعب برازيلي خلال بطولة كروية

خيّم الحزن على البرازيلية بعد وفاة اللاعب الناشئ ميكائيل لياندرو دا سيلفا، عن عمر ناهز 15 عامًا، متأثرًا بإصابته خلال هجوم وقع أثناء إقامة بطولة في مدينة ماسيو بولاية ألاغواس البرازيلية.

وبحسب ما نقلته «إرم نيوز» عن بيان نادي ساو باولو والمعلومات الأولية الصادرة عن الشرطة البرازيلية، لم يكن اللاعب المستهدف بالهجوم، بل أصيب بالخطأ عندما كان المهاجمون يحاولون استهداف شخص آخر كان موجودًا في محيط البطولة. ونُقل ميكائيل إلى المستشفى العام في الولاية، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته.



وأكدت الشرطة المدنية في ألاغواس عدم وجود أي مؤشرات إلى ارتباط اللاعب بأي نشاط مخالف للقانون، مشيرة إلى أن التحقيقات متواصلة لتحديد هوية المسؤولين وكشف الملابسات الكاملة للحادث. كما بدأت الجهات المختصة الاستماع إلى إفادات عدد من الشهود الذين كانوا موجودين في المكان.



ونعى نادي ساو باولو لاعبه السابق في بيان رسمي، مؤكدًا أن ميكائيل انضم إلى أكاديمية النادي خلال النصف الثاني من عام 2025، واستمر معه حتى أبريل/نيسان 2026، حيث مثّل فئتي تحت 14 وتحت 15 عامًا.



وأشار النادي إلى أن اللاعب الشاب ساهم خلال مسيرته القصيرة في تحقيق لقب كأس فيكتور لفئة تحت 15 عامًا، قبل أن يعود إلى مدينة ماسيو وينضم إلى فريق الناشئين في نادي سي إس إيه.





بدوره، قدّم نادي سي إس إيه تعازيه إلى أسرة ميكائيل وأصدقائه، مطالبًا السلطات المختصة بالإسراع في كشف ملابسات الحادث ومحاسبة المسؤولين عنه.



وأثارت وفاة ميكائيل من الحزن في الأوساط الرياضية البرازيلية، وسط دعوات إلى تعزيز إجراءات الحماية والأمن خلال البطولات المحلية، ولا سيما الفعاليات التي يشارك فيها اللاعبون الناشئون.