هاري ستايلز يتعثر على المسرح .. حوّل تعثره إلى لقطة طريفة

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة ستايلز وهو يتحرك ويتفاعل بحماس على خشبة المسرح، قبل أن يفقد توازنه ويسقط أرضًا، ما أثار صيحات القلق والمفاجأة بين الحاضرين. لكنه طمأن جمهوره سريعًا بطريقته الخاصة، إذ بقي على للحظات واتخذ وضعية استعراضية مرحة، مواصلًا أداء الأغنية وكأن السقوط جزء من .

وبعد ثوانٍ، نهض ستايلز وأكمل الحفل بصورة طبيعية من دون أن تظهر عليه علامات إصابة، وسط هتافات وتصفيق الجمهور الذي أشاد بسرعة تصرفه وقدرته على تحويل اللحظة المحرجة إلى عفوي . وأكدت تقارير صحافية أن بقية الحفل استُكملت من دون مشكلات.

وبحسب موقع “TMZ”، سبقت الحفل عاصفة قوية شهدت خلالها مكسيكو سيتي أمطارًا غزيرة وتساقطًا لحبات البرد، ما أثار احتمال أن تكون أرضية المسرح الزلقة وراء فقدان ستايلز توازنه، من دون صدور تأكيد رسمي بشأن السبب المباشر للسقوط.

وتداول جمهور المغني المقطع على نطاق واسع، مطلقًا تعليقات ساخرة حول تزامن الحادث مع أغنية “Falling”، فيما رأى آخرون أن رد فعله أظهر احترافه وحرصه على عدم إيقاف العرض أو إثارة قلق الحاضرين.

وكان ستايلز قد أثار مخاوف جمهوره سابقًا خلال أحد عروضه في ملعب ويمبلي في ، عندما تعرض لحالة اختناق عابرة أدت إلى سقوطه لفترة وجيزة، قبل أن يتبين أنه بخير ويستكمل نشاطه الفني