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شيرين عبد الوهاب تفاجئ جمهورها بظهورها من البروفات قبل حفل العودة
شيرين عبد الوهاب تفاجئ جمهورها بظهورها من البروفات قبل حفل العودة
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شيرين عبد الوهاب تفاجئ جمهورها بظهورها من البروفات قبل حفل العودة

فن

2026-08-03 | 03:40
شيرين عبد الوهاب تفاجئ جمهورها بظهورها من البروفات قبل حفل العودة
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Aljadeed
شيرين عبد الوهاب تفاجئ جمهورها بظهورها من البروفات قبل حفل العودة

عادت الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى الظهور أمام جمهورها، من خلال مقطع مصور من بروفات حفلها المنتظر في الساحل الشمالي، والمقرر إقامته في 7 أغسطس، في أولى خطوات عودتها إلى الحفلات بعد غياب استمر قرابة عام.

ونشر الملحن عزيز الشافعي عبر حسابه على منصة «إنستغرام» مقطعًا من داخل الاستوديو، ظهرت فيه شيرين برفقة فرقتها الموسيقية، وهي تؤدي جزءًا من أغنيتها الجديدة «اللي يقابل حبيبي»، مكتفيًا بالتعليق: «هي جاهزة».

وسرعان ما انتشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تفاعل واسع من الجمهور الذي عبّر عن حماسه لرؤية شيرين مجددًا على المسرح، خصوصًا أن الحفل يمثل عودتها الأولى إلى الغناء المباشر بعد فترة طويلة من الغياب عن الحفلات والظهور الإعلامي.

 

http://instagram.com/reel/DbjX9daO7d8/?igsh=czQ5cXE3MWsxdHY4

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