شيرين عبد الوهاب تفاجئ جمهورها بظهورها من البروفات قبل حفل العودة

ونشر الملحن عزيز الشافعي عبر حسابه على منصة «إنستغرام» مقطعًا من داخل الاستوديو، ظهرت فيه برفقة فرقتها الموسيقية، وهي تؤدي جزءًا من أغنيتها الجديدة «اللي يقابل حبيبي»، مكتفيًا بالتعليق: «هي جاهزة».

وسرعان ما انتشر الفيديو عبر ، وسط تفاعل واسع من الجمهور الذي عبّر عن حماسه لرؤية شيرين مجددًا على المسرح، خصوصًا أن الحفل يمثل عودتها الأولى إلى الغناء المباشر بعد فترة طويلة من الغياب عن الحفلات والظهور الإعلامي.

http://instagram.com/reel/DbjX9daO7d8/?igsh=czQ5cXE3MWsxdHY4