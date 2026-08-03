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ابنة وائل كفوري تخطف الأنظار في أحدث ظهور
ابنة وائل كفوري تخطف الأنظار في أحدث ظهور
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ابنة وائل كفوري تخطف الأنظار في أحدث ظهور

فن

2026-08-03 | 05:32
ابنة وائل كفوري تخطف الأنظار في أحدث ظهور
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Aljadeed
ابنة وائل كفوري تخطف الأنظار في أحدث ظهور

خطفت ميشيل، الابنة الكبرى للفنان اللبناني وائل كفوري، الأنظار خلال الحفل الثاني الذي أحياه والدها على مسرح «فوروم دو بيروت»، وسط حضور جماهيري كبير وأجواء حماسية رافقت الأمسية منذ لحظاتها الأولى.

وظهرت ميشيل في الصفوف الأمامية وهي تتابع حفل والدها، قبل أن يلمحها وائل كفوري من على المسرح ويتوقف لتحيتها أمام الجمهور، معبّرًا عن محبته لها بلقطة عفوية ومؤثرة.

وحرص كفوري على توجيه قبلة إلى ابنته وسط تصفيق الحاضرين، في مشهد عائلي لافت عكس العلاقة القريبة التي تجمعهما، وأضفى أجواءً خاصة على الحفل.

وسرعان ما جرى تداول المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حظيت اللقطة بتفاعل واسع من الجمهور، الذي أشاد بعفوية وائل كفوري واهتمامه بابنته خلال الحفل، فيما اعتبر متابعون أن ظهور ميشيل شكّل واحدة من أبرز اللحظات العائلية في الأمسية.

هذا وتحوّل حفل النجم اللبناني وائل كفوري في «الفوروم دو بيروت» إلى ليلة عائلية بامتياز، بعدما شهد الظهور الأول لوالديه بين الجمهور، في مشهد لافت سرعان ما تصدّر مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيما بعد الرسالة المؤثرة التي وجّهتها والدته إليه، بالتزامن مع حضور زوجته شانا عبود التي حرصت بدورها على دعمه ومشاركته هذه الأمسية الخاصة.

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