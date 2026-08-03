ابنة وائل كفوري تخطف الأنظار في أحدث ظهور

وظهرت في الصفوف الأمامية وهي تتابع حفل والدها، قبل أن يلمحها من على المسرح ويتوقف لتحيتها أمام الجمهور، معبّرًا عن محبته لها بلقطة عفوية ومؤثرة.

وحرص على قبلة إلى ابنته وسط تصفيق الحاضرين، في عائلي لافت عكس العلاقة القريبة التي تجمعهما، وأضفى أجواءً خاصة على الحفل.

وسرعان ما جرى تداول المقطع عبر ، حيث حظيت اللقطة بتفاعل واسع من الجمهور، الذي أشاد بعفوية وائل كفوري واهتمامه بابنته خلال الحفل، فيما اعتبر متابعون أن ظهور ميشيل شكّل واحدة من أبرز اللحظات العائلية في الأمسية.

هذا وتحوّل حفل النجم اللبناني وائل كفوري في «الفوروم دو بيروت» إلى ليلة عائلية بامتياز، بعدما شهد الظهور الأول لوالديه بين الجمهور، في مشهد لافت سرعان ما تصدّر مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيما بعد المؤثرة التي وجّهتها والدته إليه، بالتزامن مع حضور زوجته التي حرصت بدورها على دعمه ومشاركته هذه الأمسية الخاصة.