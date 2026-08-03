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هل تزوج لامين يامال حبيبته إينيس غارسيا سرًا؟
هل تزوج لامين يامال حبيبته إينيس غارسيا سرًا؟
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هل تزوج لامين يامال حبيبته إينيس غارسيا سرًا؟

فن

2026-08-03 | 04:15
هل تزوج لامين يامال حبيبته إينيس غارسيا سرًا؟
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Aljadeed
هل تزوج لامين يامال حبيبته إينيس غارسيا سرًا؟

أثار النجم الإسباني لامين يامال موجة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ترك تعليقًا لافتًا على إحدى صور حبيبته إينيس غارسيا، ما فتح باب التكهنات بشأن احتمال تطور علاقتهما وإتمام زواجهما بعيدًا عن الأضواء.

وبدأت التساؤلات بعد نشر غارسيا مجموعة من الصور عبر حسابها على منصة «إنستغرام»، وثّقت خلالها جانبًا من إجازتها برفقة يامال في مدينة سان تروبيه الفرنسية، عقب تتويجه مع منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم.

وتفاعل يامال مع المنشور، وكتب تعليقًا باللغة الإسبانية يُترجم إلى: «زوجتي الصغيرة وإجازتنا الأولى»، كما أبدى إعجابه بالصور، لتتحول العبارة سريعًا إلى محور اهتمام المتابعين.

وربط عدد كبير من الجمهور بين استخدامه كلمة «زوجتي» واحتمال زواج الثنائي سرًا، فيما رأى آخرون أن التعليق قد يكون مجرد تعبير عاطفي أو مزحة تعكس قوة العلاقة بينهما، خصوصًا في ظل عدم صدور أي إعلان رسمي يؤكد أو ينفي الأمر.

وازدادت التكهنات مع استمرار يامال وغارسيا في مشاركة لقطات من عطلتهما معًا، من دون التعليق على الأنباء المتداولة أو توضيح حقيقة طبيعة علاقتهما.

وليست هذه المرة الأولى التي تثير فيها علاقة لامين يامال وإينيس غارسيا اهتمام الجمهور؛ إذ تعرضت الأخيرة سابقًا لانتقادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اتهامها بإنهاء علاقة عاطفية استمرت نحو خمس سنوات من أجل الارتباط بالنجم الإسباني.

وردّت غارسيا على تلك الانتقادات من خلال بيان مطول، أوضحت فيه أنها لم تتوقع أن تتحول مشاركة شخصية إلى موجة كبيرة من الهجوم والإساءات، مؤكدة أنها تحاول الحفاظ على تماسكها، لكنها تبقى إنسانة تتأثر بما يُكتب عنها.

وشددت على أنها تتقبل الانتقادات عندما تكون محترمة، لكنها ترفض الإهانات والأحكام المسبقة، مشيرة إلى رغبتها في مواصلة حياتها وقضاء وقتها مع لامين يامال بعيدًا عن الضغوط والتدخلات.

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