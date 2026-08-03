هل تزوج لامين يامال حبيبته إينيس غارسيا سرًا؟

وبدأت التساؤلات بعد نشر غارسيا مجموعة من الصور عبر حسابها على منصة «إنستغرام»، وثّقت خلالها جانبًا من إجازتها برفقة يامال في مدينة سان تروبيه ، عقب تتويجه مع منتخب إسبانيا بلقب .

وتفاعل يامال مع المنشور، وكتب تعليقًا باللغة الإسبانية يُترجم إلى: «زوجتي الصغيرة وإجازتنا الأولى»، كما أبدى إعجابه بالصور، لتتحول العبارة سريعًا إلى اهتمام المتابعين.

وربط عدد كبير من الجمهور بين استخدامه «زوجتي» واحتمال زواج سرًا، فيما رأى آخرون أن التعليق قد يكون مجرد تعبير عاطفي أو مزحة تعكس قوة العلاقة بينهما، خصوصًا في ظل عدم صدور أي إعلان رسمي يؤكد أو ينفي الأمر.

وازدادت التكهنات مع استمرار يامال وغارسيا في مشاركة لقطات من عطلتهما معًا، من دون التعليق على الأنباء المتداولة أو توضيح حقيقة طبيعة علاقتهما.

وليست هذه المرة الأولى التي تثير فيها علاقة لامين يامال وإينيس غارسيا اهتمام الجمهور؛ إذ تعرضت سابقًا لانتقادات عبر ، بعد اتهامها بإنهاء علاقة عاطفية استمرت نحو خمس أجل الارتباط بالنجم الإسباني.

وردّت غارسيا على تلك الانتقادات من خلال بيان مطول، أوضحت فيه أنها لم تتوقع أن تتحول مشاركة شخصية إلى موجة كبيرة من الهجوم والإساءات، مؤكدة أنها تحاول الحفاظ على تماسكها، لكنها تبقى إنسانة تتأثر بما يُكتب عنها.

وشددت على أنها تتقبل الانتقادات عندما تكون محترمة، لكنها ترفض الإهانات والأحكام المسبقة، مشيرة إلى رغبتها في مواصلة حياتها وقضاء وقتها مع لامين يامال بعيدًا عن الضغوط والتدخلات.