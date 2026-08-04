ريتا حايك في ذكرى انفجار المرفأ: كل يوم في جنوب لبنان هو 4 آب

استذكرت الممثلة ريتا انفجار مرفأ في الرابع من آب، برسالة مؤثرة عبّرت فيها عن استمرار الألم في ظل غياب العدالة والمحاسبة بعد مرور سنوات على الكارثة.



ونشرت عبر حسابها على «إنستغرام» صورة كتبت عليها: «4 آب نهار قتل شي جوا كل لبناني»، مؤكدة أن هذا لا يزال حاضراً في وجدان اللبنانيين، خصوصاً مع عدم الوصول إلى الحقيقة الكاملة أو محاسبة المسؤولين عن الانفجار.



وربطت حايك بين مأساة المرفأ وما يعيشه أهالي ، معتبرة أن المعاناة اليومية هناك تعيد مشاعر القهر والعجز نفسها التي عاشها اللبنانيون في الرابع من آب.



وقالت في منشورها: «للأسف، جنوب ، بجنوب بلدنا، بجنوب الـ10452 كيلومتراً مربعاً، كل يوم هو 4 آب»، مضيفة أن كل يوم يحمل وجعاً وشعوراً بالعجز في ظل الأحداث المتواصلة.



وأرفقت ريتا حايك منشورها بتعليق مقتضب جاء فيه: «والوجع مستمر»، مع رمز القلب المكسور، في رسالة عبّرت من خلالها عن تضامنها مع ضحايا انفجار المرفأ وأهالي الجنوب.