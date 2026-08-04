الفنان الأردني سيلاوي يلتقي ابنته "إيفا" بعد حرمانه منها ويعلق: يا روح بابا

وظهر السيلاوي وهو يقضي وقتاً مميزاً برفقة ابنته، وسط تفاعل واسع من الجمهور الذي عبّر عن تأثره بهذه اللحظات العائلية.
وأرفق السيلاوي المنشور الذي شاركه عبر حسابه على «إنستغرام» بتعليق كتب فيه: "الله يحميكي يا روح بابا".
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فاجأت الإعلامية الكويتية مي العيدان متابعيها بتقديم اعتذار علني إلى الفنانة شجون الهاجري، في خطوة اعتبرها الجمهور محاولة لإنهاء واحد من أبرز الخلافات التي شهدها الوسط الفني الخليجي خلال السنوات الماضية.
دخل الخلاف بين المغني توليت والملحن وليد سعد مرحلة جديدة، بعد حجب الأغنية التي أثارت جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية، على خلفية اتهامات باستخدام جزء من لحن أغنية شهيرة من دون الحصول على موافقة أصحاب الحقوق.
وضعت الفنانة نورا فتحي حدًا لأشهر من التكهنات التي طالت حياتها الخاصة، بعدما تحدثت للمرة الأولى بصورة واضحة عن طبيعة علاقتها بحارس مرمى المنتخب المغربي ونادي الهلال السعودي ياسين بونو.