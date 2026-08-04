الفنان الأردني سيلاوي يلتقي ابنته "إيفا" بعد حرمانه منها ويعلق: يا روح بابا

دخل الخلاف بين المغني توليت والملحن وليد سعد مرحلة جديدة، بعد حجب الأغنية التي أثارت جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية، على خلفية اتهامات باستخدام جزء من لحن أغنية شهيرة من دون الحصول على موافقة أصحاب الحقوق.



