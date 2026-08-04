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مي العيدان تعتذر لـ شجون الهاجري بعد سنوات من الخلاف
مي العيدان تعتذر لـ شجون الهاجري بعد سنوات من الخلاف
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مي العيدان تعتذر لـ شجون الهاجري بعد سنوات من الخلاف

فن

2026-08-04 | 05:49
مي العيدان تعتذر لـ شجون الهاجري بعد سنوات من الخلاف
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Aljadeed
مي العيدان تعتذر لـ شجون الهاجري بعد سنوات من الخلاف

فاجأت الإعلامية الكويتية مي العيدان متابعيها بتقديم اعتذار علني إلى الفنانة شجون الهاجري، في خطوة اعتبرها الجمهور محاولة لإنهاء واحد من أبرز الخلافات التي شهدها الوسط الفني الخليجي خلال السنوات الماضية.

ونشرت العيدان عبر حسابها على «إنستغرام» صورة قديمة تجمعها بشجون الهاجري، وأرفقتها برسالة مطولة أكدت فيها أن الاعتذار لا يقلل من مكانة صاحبه، بل يعكس قدرته على الاعتراف بالخطأ وتحمل مسؤوليته.

واستهلت مي رسالتها بعبارة «الاعتذار من مكارم الأخلاق والصلح خير»، قبل أن تكشف أنها تعرف شجون منذ أن كانت في الخامسة من عمرها، وأنها كانت تنظر إليها كابنة، معربة عن أسفها عن أي كلمة صدرت منها وتسببت في جرحها أو الإساءة إليها.

وأكدت العيدان أن الإنسان قد يخطئ في بعض المواقف أو التصريحات، وأن العودة عن الخطأ وتقديم الاعتذار يمثلان شجاعة لا ضعفًا، متمنية لشجون النجاح والاستقرار في حياتها الشخصية ومسيرتها الفنية.

وأوضحت أنها لا تعرف إن كانت علاقتهما ستعود إلى ما كانت عليه في السابق، لكنها قررت تقديم الاعتذار في الوقت الحالي بدلًا من تأجيله، مشددة على أنها لا تنتظر من شجون ردًا أو موقفًا مقابل مبادرتها.

ولم تبدأ العلاقة بين الطرفين بالخلاف، إذ سبق لمي العيدان أن دعمت شجون الهاجري في بداياتها الفنية، وتحدثت عنها بإيجابية في أكثر من مناسبة، قبل أن تتوتر العلاقة بينهما على خلفية أحداث رافقت مسلسل «ذاكرة من ورق».

واتسعت الخلافات لاحقًا، خصوصًا عام 2021، بعدما وجهت العيدان انتقادات إلى أداء شجون في مسلسل «ملاك رحمة» وبعض مشاهد العمل، فيما ردت الفنانة الكويتية بأنها تتقبل النقد البنّاء، لكنها ترفض التعليقات التي تتجاوز الجانب المهني.

كما تعرضت العيدان لانتقادات واسعة بسبب تصريحات تناولت فيها خلفية شجون العائلية، وهي تصريحات رأى متابعون أنها ابتعدت عن حدود النقد الفني.

وعاد اسم شجون إلى منشورات مي العيدان عام 2025، على خلفية القضية المرتبطة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، قبل أن تأتي رسالة الاعتذار الأخيرة لتفتح الباب أمام احتمال إنهاء الخلاف وبدء صفحة جديدة بينهما.

 

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