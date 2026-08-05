أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
إحالة أوراق سارة خليفة و12 متهماً في قضية المخدرات إلى المفتي
إحالة أوراق سارة خليفة و12 متهماً في قضية المخدرات إلى المفتي
A-
A+

إحالة أوراق سارة خليفة و12 متهماً في قضية المخدرات إلى المفتي

فن

2026-08-05 | 04:22
إحالة أوراق سارة خليفة و12 متهماً في قضية المخدرات إلى المفتي
العودة الى الأعلى
Aljadeed
إحالة أوراق سارة خليفة و12 متهماً في قضية المخدرات إلى المفتي

دخلت قضية المنتجة الفنية سارة خليفة مرحلة حاسمة، بعدما قررت محكمة جنايات القاهرة إحالة أوراقها وأوراق 12 متهماً آخرين إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي في الحكم بإعدامهم، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«قضية المخدرات الكبرى».

وحددت المحكمة جلسة 5 سبتمبر/أيلول 2026 للنطق بالحكم، عقب ورود رأي المفتي واستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية التي تضم 28 متهماً، بينهم سارة خليفة وشقيقها.

ولا تعني إحالة أوراق المتهمين إلى المفتي صدور حكم نهائي بالإعدام، إذ تعد هذه الخطوة إجراءً قانونياً إلزامياً عندما تتجه المحكمة إلى توقيع العقوبة، فيما يبقى رأي المفتي استشارياً وغير ملزم لهيئة المحكمة عند إصدار قرارها النهائي.

وكانت النيابة العامة قد أحالت سارة خليفة و27 متهماً آخرين إلى محكمة الجنايات، بعدما أسندت إليهم اتهامات بتكوين جماعة إجرامية منظمة تخصصت، وفقاً لأوراق القضية، في جلب مواد تستخدم في تصنيع المواد المخدرة من خارج مصر، قبل تصنيعها داخل البلاد والاتجار بها.

كما تضمنت الاتهامات المنسوبة إلى عدد من المتهمين إحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر من دون ترخيص، فيما قررت جهات التحقيق في وقت سابق التحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم المصرفية.

وشهدت جلسات المحاكمة الاستماع إلى أقوال المتهمين ومرافعات هيئات الدفاع، إلى جانب مناقشة تقارير اللجنة المختصة بفحص المواد الكيميائية المضبوطة، ومدى خضوعها لجداول المواد المخدرة.

وأوضح أحد خبراء الطب الشرعي أمام المحكمة أن عملية تحليل المضبوطات أُجريت داخل معامل متخصصة، باستخدام أجهزة تحدد التركيب الكيميائي للمواد، مؤكداً سلامة الإجراءات الفنية المتبعة في عملية الفحص.

وأشار خبراء القضية إلى أن بعض المواد لم ترد أسماؤها صراحة في جداول المخدرات، إلا أنها تتشابه في تركيبها الكيميائي وتأثيرها مع مواد خاضعة للرقابة، وهو ما كان محوراً رئيسياً في المناقشات الفنية والقانونية خلال المحاكمة.

 

اقرأ ايضا في فن

سامو زين يكشف ارتباطه بسيدة مصرية للمرة الأولى
06:46

سامو زين يكشف ارتباطه بسيدة مصرية للمرة الأولى

كشف الفنان سامو زين للمرة الأولى عن دخوله في علاقة عاطفية، مؤكدًا أن شريكة حياته مصرية وتنتمي إلى الوسط الفني، من دون الكشف عن هويتها أو طبيعة عملها.

06:46

سامو زين يكشف ارتباطه بسيدة مصرية للمرة الأولى

كشف الفنان سامو زين للمرة الأولى عن دخوله في علاقة عاطفية، مؤكدًا أن شريكة حياته مصرية وتنتمي إلى الوسط الفني، من دون الكشف عن هويتها أو طبيعة عملها.

تصاعد النزاع القضائي بين براد بيت و انجلينا جولي
06:35

تصاعد النزاع القضائي بين براد بيت و انجلينا جولي

دخل النزاع القضائي بين براد بيت وأنجلينا جولي حول مصنع النبيذ الفرنسي «شاتو ميرافال» فصلاً جديداً، بعدما طلب النجم الأميركي من المحكمة إلزام زوجته السابقة بالكشف عن سجلات مالية تعود إلى عدة سنوات.

06:35

تصاعد النزاع القضائي بين براد بيت و انجلينا جولي

دخل النزاع القضائي بين براد بيت وأنجلينا جولي حول مصنع النبيذ الفرنسي «شاتو ميرافال» فصلاً جديداً، بعدما طلب النجم الأميركي من المحكمة إلزام زوجته السابقة بالكشف عن سجلات مالية تعود إلى عدة سنوات.

بعيد ميلادها الـ45.. ميغان ماركل تفاجئ الجمهور بإطلالة مرحة
06:29

بعيد ميلادها الـ45.. ميغان ماركل تفاجئ الجمهور بإطلالة مرحة

احتفلت دوقة ساسكس ميغان ماركل بعيد ميلادها الخامس والأربعين بطريقة مرحة وعفوية، بعدما شاركت جمهورها لقطات جديدة من أجواء احتفالها الصيفي في ولاية كاليفورنيا.

06:29

بعيد ميلادها الـ45.. ميغان ماركل تفاجئ الجمهور بإطلالة مرحة

احتفلت دوقة ساسكس ميغان ماركل بعيد ميلادها الخامس والأربعين بطريقة مرحة وعفوية، بعدما شاركت جمهورها لقطات جديدة من أجواء احتفالها الصيفي في ولاية كاليفورنيا.

اخترنا لك
سامو زين يكشف ارتباطه بسيدة مصرية للمرة الأولى
06:46
تصاعد النزاع القضائي بين براد بيت و انجلينا جولي
06:35
بعيد ميلادها الـ45.. ميغان ماركل تفاجئ الجمهور بإطلالة مرحة
06:29
جو طراد يحسم علاقة محمود نصر ونور علي .. وريان حركة تكشف حقيقة ارتباطها بـ الشامي
04:54

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026