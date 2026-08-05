بعد سنوات من الخلاف.. رقصة تجمع محمد رمضان وعمرو أديب على أنغام أغنيته الجديدة

وظهر خلال استضافتهما من قبل رجل الأعمال تامر وجيه، وهما يرقصان على أنغام أغنية محمد الجديدة « أنا من غيرك»، وسط أجواء صيفية لافتة، ما أثار تفاعلاً واسعاً بين المتابعين الذين اعتبروا اللقاء مفاجأة غير متوقعة.

وشارك محمد رمضان الفيديو عبر حسابه على «إنستغرام»، كاشفاً أن الأغنية كان من المقرر طرحها خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، قبل أن يقنعه عمرو أديب بتقديم موعد إطلاقها إلى الأربعاء 5 أغسطس/آب 2026.

وقال رمضان مازحاً خلال الفيديو إن عمرو أديب هو من نصحه بطرح الأغنية مبكراً، مضيفاً أنه سيحمّله المسؤولية في حال لم تنل إعجاب الجمهور، قبل أن يرد أديب بثقة قائلاً: «هتكسر الدنيا».

وتداول رواد المقطع على نطاق واسع، خصوصاً أن اللقاء جاء بعد خلاف شهير بين الطرفين وصل خلال السنوات الماضية إلى المحاكم، قبل أن تشهد علاقتهما تحولاً واضحاً وظهوراً ودياً أنهى التوتر السابقة.

وفي سياق آخر، يستعد محمد رمضان للحصول على جائزة فخرية للتميز كأفضل مغنٍ أفريقي ضمن السابعة من مهرجان Africa Choice Awards، تقديراً لحضوره وتأثيره في مجالي الترفيه والثقافة الشعبية داخل القارة الأفريقية وخارجها.

ومن المقرر أن يحيي رمضان حفلاً غنائياً ضمن فعاليات توزيع الجوائز في 26 سبتمبر/أيلول 2026، على مسرح «صن بيت أرينا» بمدينة بريتوريا في جنوب أفريقيا، بحضور عدد من نجوم وصناع الترفيه الأفارقة.