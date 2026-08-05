هل ينتظران طفلهما الأول؟ ظهور زندايا وتوم هولاند يثير التساؤلات

وظهر توم هولاند، بطل فيلم Spider-Man: Brand New Day، ممسكًا بيد زندايا ويقبلها في لقطات عفوية عكست التقارب بينهما، فيما استندت إليه خلال سيرهما معًا.

وارتدت زندايا سترة رمادية قصيرة مع بنطال داكن، ما دفع بعض المستخدمين إلى التركيز على منطقة بطنها، معتبرين أن الصور قد تحمل مؤشرًا إلى حمل محتمل، رغم عدم وجود أي معلومات مؤكدة تدعم هذه التكهنات.

وانقسمت ردود فعل الجمهور بين من رأى أن الإطلالة الجديدة تعزز شائعة الحمل، ومن دعا إلى عدم التسرع في إطلاق الاستنتاجات أو تحليل جسد النجمة اعتمادًا على صورة واحدة.

وأشار عدد من المتابعين إلى أن زاوية التصوير ووضعية الوقوف وحركة الملابس قد تغيّر شكل الجسم في الصور، فيما شكك آخرون في اللقطات، متسائلين عن احتمال تعديلها أو التلاعب بها باستخدام تقنيات .

وطالب مستخدمون بانتظار أي إعلان رسمي من قبل تداول الخبر على أنه حقيقة، مؤكدين أن الصور وحدها لا تكفي لإثبات انتظار زندايا مولودها الأول.

وحتى الآن، لم تعلن زندايا أو توم هولاند أي خبر يتعلق بالحمل، كما لم يصدر عن ممثليهما تعليق يؤكد أو ينفي الأنباء المتداولة، ما يبقي الحديث في إطار الشائعات غير المثبتة.

وليست هذه المرة الأولى التي تواجه فيها زندايا تكهنات مماثلة، إذ سبق أن انتشرت شائعات حول حملها خلال السنوات الماضية، قبل أن تعبّر عن استيائها من تداول شخصية غير صحيحة عنها.

ويحرص زندايا وتوم هولاند على إبقاء تفاصيل حياتهما الخاصة بعيدًا عن الأضواء، إذ أُقيم زواجهما في مراسم خاصة من دون موعدها أو نشر صور رسمية منها، رغم الاهتمام الجماهيري الكبير بعلاقتهما.