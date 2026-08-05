إطلاق شعار موركس دور 2026.. و ندى كوسا تعلّق على علاقة بيرلا حرب وجوزيف عطية

كشف الفنان سامو زين للمرة الأولى عن دخوله في علاقة عاطفية، مؤكدًا أن شريكة حياته مصرية وتنتمي إلى الوسط الفني، من دون الكشف عن هويتها أو طبيعة عملها.
دخل النزاع القضائي بين براد بيت وأنجلينا جولي حول مصنع النبيذ الفرنسي «شاتو ميرافال» فصلاً جديداً، بعدما طلب النجم الأميركي من المحكمة إلزام زوجته السابقة بالكشف عن سجلات مالية تعود إلى عدة سنوات.
احتفلت دوقة ساسكس ميغان ماركل بعيد ميلادها الخامس والأربعين بطريقة مرحة وعفوية، بعدما شاركت جمهورها لقطات جديدة من أجواء احتفالها الصيفي في ولاية كاليفورنيا.