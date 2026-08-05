بعيد ميلادها الـ45.. ميغان ماركل تفاجئ الجمهور بإطلالة مرحة

ونشرت ميغان صورتين باللونين والأسود، ظهرت في إحداهما وهي تقفز بحماس داخل بركة سباحة ممسكة بمجموعة من بالونات ، فيما وثقت الصورة الثانية لحظة سقوطها في المياه مع استمرارها في الإمساك بالبالونات.

وأطلت دوقة ساسكس بملابس سباحة سوداء ونظارة شمسية، وأرفقت الصور بأغنية «Summer Holiday»، موجهة رسالة إلى متابعيها شكرتهم فيها على المحبة والتهاني التي تلقتها في عيد ميلادها.

وتزامناً مع المناسبة، احتفلت علامة ميغان التجارية «As Ever» بمؤسستها، من خلال نشر صورة نادرة لها تعود إلى عام 1987، ظهرت فيها طفلة صغيرة تجلس على سرير غرفتها، بشعر مصفف على شكل ضفيرتين وابتسامة عفوية.

وعلّقت العلامة على الصورة بعبارة: «عيد ميلاد لمؤسستنا ميغان»، لتعيد اللقطة القديمة جانباً من طفولة دوقة ساسكس إلى الواجهة.

ويأتي عيد ميلاد ميغان هذا العام بالتزامن مع نشاط فني وتجاري ملحوظ، إذ انشغلت أخيراً بالترويج للفيلم الوثائقي «Cookie Queens»، الذي تولت إنتاجه التنفيذي برفقة زوجها الأمير هاري.

كما حضرت ميغان عرضاً خاصاً للفيلم مع مجموعة من فتيات الكشافة في كاليفورنيا، حيث تفاعلت مع الحضور وشاركتهم بعض كواليس العمل الذي يتناول تجارب فتيات صغيرات خلال موسم بيع البسكويت.

وجاء الاحتفال بعد عودة ميغان والأمير هاري من عطلة صيفية برفقة طفليهما الأمير آرشي والأميرة ليليبيت، شملت زيارة المتحدة والبرتغال، وشهدت لقاءات عائلية بعيدة عن الأضواء.