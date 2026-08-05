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سامو زين يكشف ارتباطه بسيدة مصرية للمرة الأولى
سامو زين يكشف ارتباطه بسيدة مصرية للمرة الأولى
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سامو زين يكشف ارتباطه بسيدة مصرية للمرة الأولى

فن

2026-08-05 | 06:46
سامو زين يكشف ارتباطه بسيدة مصرية للمرة الأولى
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Aljadeed
سامو زين يكشف ارتباطه بسيدة مصرية للمرة الأولى

كشف الفنان سامو زين للمرة الأولى عن دخوله في علاقة عاطفية، مؤكدًا أن شريكة حياته مصرية وتنتمي إلى الوسط الفني، من دون الكشف عن هويتها أو طبيعة عملها.

وجاء إعلان سامو زين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج «90 دقيقة»، حيث أوضح أن هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها بصورة مباشرة أمام الجمهور عن ارتباطه، بعدما اكتفى سابقًا ببعض التلميحات عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد الفنان أن علاقته الجديدة حقيقية وليست مجرد شائعة، مشيرًا إلى أنه مرتبط منذ فترة بسيدة مصرية تعمل معه في المجال الفني.

ونفى سامو زين أن تكون شريكة حياته الحالية والدة ابنه، موضحًا أن العلاقة الجديدة مختلفة تمامًا، وذلك بعد انتشار تكهنات ربطت بين إعلان ارتباطه وزيجته السابقة.

كما تحدث سامو زين عن ارتباطه الكبير بمصر، مؤكدًا حصوله على الجنسية المصرية وامتلاكه جواز سفر مصريًا، معبرًا عن اعتزازه بالبلد الذي شهد جانبًا كبيرًا من مسيرته الفنية والشخصية.

وشهدت المداخلة أجواء مرحة، بعدما مازحته بسمة وهبة بشأن زيجته المقبلة، ليرد بأن الزواج هذه المرة سيكون حقيقيًا وناجحًا، في إشارة إلى ثقته بعلاقته الحالية وتفاؤله بمستقبلها.

ورغم إعلانه الارتباط رسميًا، فضّل سامو زين عدم الكشف عن اسم شريكة حياته أو تقديم تفاصيل إضافية بشأن موعد الزواج، لتبقى هوية الفنانة المصرية موضع تساؤلات الجمهور.

وفي ختام المداخلة، وافق سامو زين على دعوة بسمة وهبة للظهور في الموسم الجديد من برنامج «العرافة» خلال شهر رمضان المقبل، مؤكدًا استعداده للمشاركة والإجابة عن الأسئلة المتعلقة بحياته الفنية والشخصية.

 

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