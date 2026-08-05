دكتور فود يمنع شروق من السفر برفقة طفليهما! قرار قضائي صادر يحدث ضجة واسعة

وبحسب وثيقة قالت منصة «ترند بيروت» إنها حصلت عليها، استحصل جورج ديب على أمر قضائي صادر عن المحكمة الروحية الابتدائية الأرثوذكسية، يقضي بمنع شروق من السفر برفقة طفليهما حنا ويوسف إلى خارج لبنان حتى إشعار آخر.
وأوضحت الوثيقة المتداولة أن القرار لا يمنع شروق شخصياً من مغادرة البلاد، بل يقتصر على تقييد سفر الطفلين القاصرين معها، بانتظار تطورات القضية والقرارات التي قد تصدر لاحقاً عن الجهات القضائية المختصة.
وأعاد هذا التطور الخلاف بين الطرفين إلى الواجهة، بعد تداول معلومات خلال الفترة الماضية عن انفصالهما، بالتزامن مع الحديث عن صدور حكم غيابي بحق جورج ديب في قضية ممنوعات.