أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
بعد استئصال ورم.. بدوي فهمي يطمئن جمهوره ويطلب الدعاء
بعد استئصال ورم.. بدوي فهمي يطمئن جمهوره ويطلب الدعاء
A-
A+

بعد استئصال ورم.. بدوي فهمي يطمئن جمهوره ويطلب الدعاء

فن

2026-08-04 | 11:29
بعد استئصال ورم.. بدوي فهمي يطمئن جمهوره ويطلب الدعاء
العودة الى الأعلى
Aljadeed
بعد استئصال ورم.. بدوي فهمي يطمئن جمهوره ويطلب الدعاء

طمأن الفنان المصري بدوي فهمي جمهوره ومحبيه على حالته الصحية، عقب خضوعه لعملية جراحية لاستئصال ورم، مؤكداً أن حالته تشهد تحسناً وأنه لا يزال يتلقى الرعاية الطبية اللازمة خلال فترة التعافي.

وعبّر بدوي فهمي عن امتنانه الكبير لكل من سانده خلال أزمته الصحية، موجهاً رسالة شكر إلى أصدقائه وزملائه والجمهور الذين حرصوا على التواصل معه والاطمئنان إليه.

وقال في تصريحات له عقب الجراحة: «الحمد لله على وقفة ربنا جنبي، والناس اللي بتحبني، وبشكر كل اللي وقف معايا، ومحتاج دعواتكم»، مطالباً محبيه بمواصلة الدعاء له حتى يكتمل شفاؤه ويغادر المستشفى.

وكان الفنان قد خضع خلال الفترة الماضية لسلسلة من الفحوصات والتحاليل الطبية استعداداً للعملية، قبل أن يقرر الأطباء إجراء الجراحة لاستئصال الورم ومتابعة تطورات حالته الصحية.

وحرص الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على زيارة بدوي فهمي داخل المستشفى قبل خضوعه للجراحة، للاطمئنان إلى حالته ودعمه خلال مرحلة العلاج، وسط متابعة من نقابة المهن التمثيلية وعدد من زملائه في الوسط الفني.

كما زاره الفنان ياسر جلال بعد انتهاء العملية، في استمرار لمساندته منذ بداية الأزمة الصحية. وكان ياسر قد استجاب لاستغاثة بدوي فهمي وساهم في تحمل نفقات علاجه، قبل أن يزوره بنفسه للاطمئنان إلى نتائج الجراحة.

ولاقت صور الزيارات ورسالة الفنان تفاعلاً من المتابعين، الذين تمنوا له الشفاء العاجل والعودة إلى حياته الطبيعية ونشاطه الفني خلال الفترة المقبلة.

ويُعد مسلسل «راجل وست ستات» من أبرز الأعمال التي شارك فيها بدوي فهمي، إذ ظهر في الجزء الأول منه عام 2007، قبل أن يواصل تقديم عدد من الأدوار في الأعمال التلفزيونية.

 

اقرأ ايضا في فن

اليسا تستذكر انفجار مرفأ بيروت: لن ننسى ولن نتوقف عن المطالبة بالعدالة
10:08

اليسا تستذكر انفجار مرفأ بيروت: لن ننسى ولن نتوقف عن المطالبة بالعدالة

استذكرت الفنانة اللبنانية إليسا انفجار مرفأ بيروت في ذكراه السادسة، مؤكدة أن مرور السنوات لن يمحو الجرح الذي تركته الكارثة في العاصمة وفي ذاكرة اللبنانيين.

10:08

اليسا تستذكر انفجار مرفأ بيروت: لن ننسى ولن نتوقف عن المطالبة بالعدالة

استذكرت الفنانة اللبنانية إليسا انفجار مرفأ بيروت في ذكراه السادسة، مؤكدة أن مرور السنوات لن يمحو الجرح الذي تركته الكارثة في العاصمة وفي ذاكرة اللبنانيين.

الفنان الأردني سيلاوي يلتقي ابنته "إيفا" بعد حرمانه منها ويعلق: يا روح بابا
05:51

الفنان الأردني سيلاوي يلتقي ابنته "إيفا" بعد حرمانه منها ويعلق: يا روح بابا

​شارك الفنان الأردني حسام السيلاوي مجموعة من اللقطات العفوية التي جمعته بابنته إيفا، بعد فترة من حرمانه منها، في مشاهد عكست مدى حبه الكبير لها واشتياقه إليها.

05:51

الفنان الأردني سيلاوي يلتقي ابنته "إيفا" بعد حرمانه منها ويعلق: يا روح بابا

​شارك الفنان الأردني حسام السيلاوي مجموعة من اللقطات العفوية التي جمعته بابنته إيفا، بعد فترة من حرمانه منها، في مشاهد عكست مدى حبه الكبير لها واشتياقه إليها.

مي العيدان تعتذر لـ شجون الهاجري بعد سنوات من الخلاف
05:49

مي العيدان تعتذر لـ شجون الهاجري بعد سنوات من الخلاف

فاجأت الإعلامية الكويتية مي العيدان متابعيها بتقديم اعتذار علني إلى الفنانة شجون الهاجري، في خطوة اعتبرها الجمهور محاولة لإنهاء واحد من أبرز الخلافات التي شهدها الوسط الفني الخليجي خلال السنوات الماضية.

05:49

مي العيدان تعتذر لـ شجون الهاجري بعد سنوات من الخلاف

فاجأت الإعلامية الكويتية مي العيدان متابعيها بتقديم اعتذار علني إلى الفنانة شجون الهاجري، في خطوة اعتبرها الجمهور محاولة لإنهاء واحد من أبرز الخلافات التي شهدها الوسط الفني الخليجي خلال السنوات الماضية.

اخترنا لك
اليسا تستذكر انفجار مرفأ بيروت: لن ننسى ولن نتوقف عن المطالبة بالعدالة
10:08
الفنان الأردني سيلاوي يلتقي ابنته "إيفا" بعد حرمانه منها ويعلق: يا روح بابا
05:51
مي العيدان تعتذر لـ شجون الهاجري بعد سنوات من الخلاف
05:49
حجب أغنية توليت بعد اتهامه بسرقة لحن وليد سعد
05:47

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026