بعد استئصال ورم.. بدوي فهمي يطمئن جمهوره ويطلب الدعاء

وعبّر فهمي عن امتنانه الكبير لكل من سانده خلال أزمته الصحية، موجهاً رسالة شكر إلى أصدقائه وزملائه والجمهور الذين حرصوا على التواصل معه والاطمئنان إليه.

وقال في تصريحات له عقب الجراحة: «الحمد لله على وقفة ربنا جنبي، والناس اللي بتحبني، وبشكر كل اللي وقف معايا، ومحتاج دعواتكم»، مطالباً محبيه بمواصلة الدعاء له حتى يكتمل شفاؤه ويغادر المستشفى.

وكان الفنان قد خضع خلال الفترة الماضية لسلسلة من الفحوصات والتحاليل الطبية استعداداً للعملية، قبل أن يقرر الأطباء إجراء الجراحة لاستئصال الورم ومتابعة تطورات حالته الصحية.

وحرص الفنان ، نقيب المهن التمثيلية، على زيارة بدوي فهمي داخل المستشفى قبل خضوعه للجراحة، للاطمئنان إلى حالته ودعمه خلال مرحلة العلاج، وسط متابعة من وعدد من زملائه في الوسط الفني.

كما الفنان بعد انتهاء العملية، في استمرار لمساندته منذ بداية الأزمة الصحية. وكان ياسر قد استجاب لاستغاثة بدوي فهمي وساهم في تحمل نفقات علاجه، قبل أن يزوره بنفسه للاطمئنان إلى نتائج الجراحة.

ولاقت صور الزيارات ورسالة الفنان تفاعلاً من المتابعين، الذين تمنوا له الشفاء العاجل والعودة إلى حياته الطبيعية ونشاطه الفني خلال الفترة المقبلة.

ويُعد مسلسل «راجل وست ستات» من أبرز الأعمال التي شارك فيها بدوي فهمي، إذ ظهر في الجزء الأول منه عام 2007، قبل أن يواصل تقديم عدد من الأدوار في الأعمال التلفزيونية.