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أصالة تحسم موعد عودتها إلى سوريا: أراكم في الشام
أصالة تحسم موعد عودتها إلى سوريا: أراكم في الشام
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أصالة تحسم موعد عودتها إلى سوريا: أراكم في الشام

فن

2026-08-05 | 11:52
أصالة تحسم موعد عودتها إلى سوريا: أراكم في الشام
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Aljadeed
أصالة تحسم موعد عودتها إلى سوريا: أراكم في الشام

أعادت الفنانة السورية أصالة نصري الحديث عن عودتها إلى العاصمة دمشق، بعدما كشفت أنها تخطط لزيارة الشام خلال شهر أغسطس/آب، عقب سنوات طويلة من الغياب ومحاولات سابقة لم تكتمل بسبب ظروف حالت دون تنفيذها.

وجاء تصريح أصالة خلال مقابلة مع منصة «بلينكس»، حيث تحدثت بحماس واضح عن الزيارة المرتقبة، قائلة: «شهر 8 رح لاقيكم بالشام»، في إشارة إلى اشتياقها الكبير للعودة ولقاء عائلتها وأقاربها بعد غياب طويل.

وأوضحت أصالة أن دمشق لا تمثل بالنسبة إليها مكاناً فقط، بل ترتبط بذكريات الطفولة والعائلة والجذور، مؤكدة شوقها إلى تفاصيل الحياة اليومية في المدينة، ولا سيما الأكلات والوجبات الدمشقية التي تحمل لها طابعاً خاصاً.

ويحمل شهر أغسطس أهمية عائلية إضافية بالنسبة إلى أصالة، إذ يتزامن مع عيد ميلاد ابنتها شام الذهبي، ما جعلها تتحدث عن الشهر بلهفة وترقب، وسط اهتمام واسع من جمهورها السوري والعربي بموعد عودتها.

ويأتي إعلان أصالة بعد تأجيل زيارة كان يجري التحضير لها في مارس/آذار 2026، إذ أعلنت نقابة الفنانين السوريين حينها تأجيلها بسبب الظروف، بعدما تردد أنها قد تشارك في احتفالية فنية تُقام في العاصمة.

وتجددت التكهنات بشأن عودتها بعد زيارة والدتها عزيزة الحلبي إلى دمشق في يونيو/حزيران الماضي، ولقائها أفراد العائلة عقب غياب استمر نحو 14 عاماً، ما دفع كثيرين إلى ترقب خطوة مماثلة من أصالة.

ورغم تأكيدها نيتها زيارة دمشق خلال أغسطس، لم تكشف الفنانة السورية حتى الآن عن الموعد الدقيق لوصولها، كما لم تعلن تفاصيل برنامج الزيارة أو مدة إقامتها.

ولم يتضح كذلك ما إذا كانت العودة ستتضمن حفلاً جماهيرياً أو مشاركة فنية، أم أنها ستقتصر في مرحلتها الأولى على زيارة عائلية خاصة تستعيد خلالها علاقتها بمدينتها بعد سنوات من الغياب.

 
 
 

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