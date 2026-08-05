تفاصيل جديدة تكشف عن أزمة أمير يزبك وحبيب بو أنطون بسبب رنيم إسحاق

وبحسب مصادر خاصة بمنصة «بيروت تايم»، قدّمت رنيم إسحاق مبلغاً قدره 5 آلاف دولار إلى حبيب أبو أنطون، إلى جانب عدد من الهدايا، في خطوة قالت المصادر إن هدفها كان استفزاز أمير يزبك وإيصال رسالة إليه، بعدما طلب الطلاق منها.
من جهته، علّق أمير يزبك عبر «بيروت تايم» على المعلومات المتداولة، معرباً عن استغرابه مما حصل، ومتسائلاً عن قبول حبيب أبو أنطون القيام بهذا التصرف مقابل المبلغ المذكور.
كما أبدى يزبك استغرابه من تصرف طليقته، واصفاً ما يجري بين الأطراف بأنه «مسرحية طويلة»، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن خلفيات الخلاف أو طبيعة العلاقة بين المعنيين.
وحتى الآن، لم يصدر توضيح مباشر من رنيم إسحاق أو حبيب أبو أنطون بشأن المعلومات التي أوردتها المنصة، لتبقى التفاصيل المتداولة منسوبة إلى مصادر «بيروت تايم» وتعليق أمير يزبك.