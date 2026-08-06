نيمار يشعل الجدل برقصة استفزازية بعد تأهل سانتوس في كأس البرازيل

وأظهرت اللقطات وهو يتوجه نحو نفق غرف الملابس، قبل أن يلتفت إلى وفد النادي المنافس ويصرخ: «أُقصيتم»، ثم يؤدي رقصة وإشارات اعتبرها البعض استفزازية، ما أثار غضب مسؤولي ريمو ودفع رجال الأمن إلى التدخل لمنع تصاعد التوتر.

وبحسب تقارير متداولة، جاء انفعال نيمار بعد تعرضه لصافرات استهجان وهتافات عدائية من جماهير ريمو طوال المباراة، تضمنت سخرية منه ومن نتائج المنتخب البرازيلي.

🚨 Neymar was involved in a heated confrontation with Remo's officials and fans after Santos knocked them out with a 1-0 victory. 😳🔥 pic.twitter.com/FNiAZjtNPz — Football ⚽ (@Footballtweet) August 5, 2026

وكان نيمار قد شارك بديلًا خلال اللقاء، وأسهم في صناعة هدف الفوز المتأخر لزميله روني، ليقود إلى التأهل للدور المقبل.

وانقسمت آراء الجمهور حول تصرفه، إذ اعتبر البعض أن ردة فعله جاءت نتيجة الاستفزازات والضغوط التي تعرض لها، بينما رأى آخرون أن سلوكه افتقر إلى الروح الرياضية، مطالبين بضبط النفس داخل الملعب وخارجه.