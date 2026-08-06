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تطور جديد في قضية فضل شاكر.. تأجيل محاكمته واستعدادات لعودته إلى الغناء
تطور جديد في قضية فضل شاكر.. تأجيل محاكمته واستعدادات لعودته إلى الغناء
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تطور جديد في قضية فضل شاكر.. تأجيل محاكمته واستعدادات لعودته إلى الغناء

فن

2026-08-06 | 03:46
تطور جديد في قضية فضل شاكر.. تأجيل محاكمته واستعدادات لعودته إلى الغناء
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Aljadeed
تطور جديد في قضية فضل شاكر.. تأجيل محاكمته واستعدادات لعودته إلى الغناء

قررت المحكمة العسكرية في لبنان تأجيل جلسة محاكمة الفنان اللبناني فضل شاكر من 5 أغسطس إلى 23 سبتمبر المقبل، من دون الإعلان عن أسباب التأجيل أو الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن مسار القضية.

وجاء القرار بالتزامن مع استمرار غياب شاكر عن الظهور الإعلامي، وسط معلومات تفيد بأنه يقيم حاليًا مع عائلته في قطر، بعد إخلاء سبيله في 8 يوليو الماضي، إثر نحو تسعة أشهر قضاها محتجزًا لدى السلطات اللبنانية.

وبحسب مصادر مقربة منه، كان الفنان قد توجه إلى لبنان قبل صدور قرار تأجيل الجلسة، فيما يلتزم حاليًا بتعليمات تحد من ظهوره وتواصله، ولا يمتلك هاتفًا محمولًا، ما يجعل الوصول إليه متعذرًا.

وعلى الصعيد الفني، يستعد فضل شاكر لإحياء أول حفل له في السعودية خلال أغسطس الجاري، في خطوة تمثل عودته إلى لقاء جمهوره بعد غياب استمر أكثر من 14 عامًا.

ولم يُحدد حتى الآن الموعد النهائي للحفل المرتقب، فيما تتواصل التحضيرات والتنسيق للإعلان عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع ترقب تطورات القضية أمام المحكمة العسكرية.

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