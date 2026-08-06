تطور جديد في قضية فضل شاكر.. تأجيل محاكمته واستعدادات لعودته إلى الغناء

وجاء القرار بالتزامن مع استمرار غياب شاكر عن الظهور الإعلامي، وسط معلومات تفيد بأنه يقيم حاليًا مع عائلته في قطر، بعد إخلاء سبيله في 8 يوليو الماضي، إثر نحو تسعة أشهر قضاها محتجزًا لدى .

وبحسب مصادر مقربة منه، كان الفنان قد توجه إلى قبل صدور قرار تأجيل الجلسة، فيما يلتزم حاليًا بتعليمات تحد من ظهوره وتواصله، ولا يمتلك هاتفًا محمولًا، ما يجعل الوصول إليه متعذرًا.

وعلى الصعيد الفني، يستعد لإحياء أول حفل له في خلال الجاري، في خطوة تمثل عودته إلى لقاء جمهوره بعد غياب استمر أكثر من 14 عامًا.

ولم يُحدد حتى الآن الموعد النهائي للحفل المرتقب، فيما تتواصل التحضيرات والتنسيق للإعلان عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع ترقب تطورات القضية أمام .