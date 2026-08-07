رابعة الزيات تحتفل بزفاف ابنها كريم وسط أجواء عائلية مميزة.. ودموعها تغلبها

وشهدت لحظة دخول العريس إلى قاعة الزفاف تأثراً كبيراً من الزيات، التي لم تتمكن من حبس دموعها وانهمرت بالبكاء فرحاً بنجلها، بالتزامن مع أداء نادر الأتات أغنية "زفّو زفّو"، في لافت تداوله رواد .

وظهرت رابعة أيضاً وهي ترقص إلى جانب زوجها الإعلامي زاهي ، بينما حمل الحضور العريس كريم وشقيقه علي على الأكتاف، وسط أجواء احتفالية وتفاعل كبير من أفراد العائلتين والأصدقاء.

وخلال الحفل، وجهت رابعة الزيات رسالة مؤثرة تحدثت فيها عن الحب الذي يجمع بين ابنها وعروسه، وربطت المناسبة بصورة الذي يجمع مختلف مناطقه وأهله، مشيرة إلى أن عائلة العريس جاءت من الجنوب للاحتفال في .

وقالت في كلمتها إن قلبَي لارين وكريم اجتمعا "من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب"، معتبرة أن علاقتهما تعبر عن "لبنان الحقيقي" وعن الحب الذي يتجاوز المناطق والانقسامات.

كما شهد الحفل موقفاً عفوياً بعدما رحب أحد أفراد عائلة العروس بعائلة الزيات قائلاً "أهلاً فيكم بعكار"، قبل أن تطلب رابعة من الفنان نادر الأتات أداء أغنية "قلبي على اليمين"، وسط تفاعل وضحكات الحاضرين.

وخطف ظهور رابعة الزيات في حفل الزفاف الأنظار أيضاً بإطلالتها، إذ اختارت فستاناً طويلاً باللون الوردي بتصميم مكشوف الكتفين ومزيناً بتفاصيل لامعة، وأكملت إطلالتها بمجوهرات ماسية ناعمة.

وتصدرت صور ومقاطع زفاف كريم مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً اللحظات التي ظهرت فيها رابعة الزيات متأثرة وهي تحتفل بزفاف نجلها، في ليلة جمعت بين دموع الفرح والأجواء العائلية المميزة.