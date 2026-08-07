داليا فؤاد تهدّد باللجوء إلى القضاء بسبب سارة خليفة!

ونشرت داليا بياناً عبر حسابها على " "، أكدت فيه أن قضيتها حُسمت قضائياً وأنها حصلت على البراءة من تهمة الاتجار بالمواد المخدرة، مشددة على أن ربط اسمها بأي قضايا أخرى منظورة حالياً أمام يُعد، بحسب وصفها، تشهيراً ونشراً لأخبار كاذبة.

وقالت داليا إن أي شخص أو صفحة أو برنامج يستمر في الزج باسمها في هذه القضية سيواجه إجراءات قانونية، مؤكدة أنها لن تتهاون مع من يروّج معلومات مغلوطة عنها أو يقارن وضعها القانوني بمتهمين آخرين.

وأضافت في رسالتها أنها تحترم أحكام القضاء، مشيرة إلى أنها حصلت على البراءة في اتهام، فيما عوقبت في اتهام آخر بحكم قضائي، وطالبت بوقف ما وصفته بالأذى المستمر بحقها.

وجاء موقف داليا بالتزامن مع تصدر اسم سارة المشهد خلال الأيام الماضية، بعدما قررت محكمة جنايات إحالة أوراقها و12 متهماً آخرين إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي، وحددت جلسة 5 أيلول المقبل للنطق بالحكم في القضية المعروفة إعلامياً "المخدرات الكبرى".

وكانت المحكمة قد برأت داليا سابقاً من تهمة الاتجار بالمواد المخدرة، فيما عاقبتها على اتهامات أخرى مرتبطة بالحيازة بقصد التعاطي، وهو ما دفعها إلى التأكيد أن مسار قضيتها يختلف عن القضية المتداولة حالياً، مطالبة بعدم استخدام اسمها في أي محتوى يتعلق بها.