ملك قورة تحتفل بخطوبتها في الساحل الشمالي

احتفلت الفنانة ملك قورة بخطوبتها على شاب من خارج الوسط الفني، في حفل أقيم بالساحل وسط أجواء رومانسية وصيفية، وبحضور عدد محدود من أفراد العائلة والأصدقاء المقربين.

وأقيمت مراسم الخطوبة بجوار البحر، حيث اختارت ملك قورة أجواء هادئة وديكورات تزينت بالزهور الملونة، فيما شاركت مع خطيبها جلسة تصوير رومانسية على الشاطئ وثّقت أبرز لحظات المناسبة.



وخطفَت ملك قورة الأنظار بإطلالتها خلال الحفل، إذ ارتدت فستاناً أبيض بتصميم مجسم، تميز بتفاصيل من الدانتيل والتطريزات الناعمة، إضافة إلى ذيل طويل منح الإطلالة لمسة من الفخامة.



وأكملت إطلالتها بتسريحة شعر بسيطة، إذ تركت شعرها منسدلاً إلى الخلف، واعتمدت مكياجاً هادئاً أبرز ملامحها وحافظ على الطابع الناعم لإطلالتها.



وعلى الصعيد الفني، كانت ملك قورة قد شاركت في فيلم "جوازة توكسيك"، الذي قدمت خلاله شخصية فتاة تبحث عن عريس وتعيش قصة حب مع الفنان محمد أنور، فيما جسدت هيدي كرم دور والدتها، وظهر تامر هجرس بدور والدها، ضمن أحداث تدور في إطار كوميدي.



والفيلم من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود ، وشهد تعاوناً جديداً بين ليلى علوي وبيومي فؤاد والمؤلف لؤي السيد والمخرج محمود كريم، بعد تجربتي "ماما حامل" عام 2021 و"شوجر دادي" عام 2023.



أما آخر أعمال ملك قورة في الدراما، فكان مسلسل "جريمة منتصف الليل"، الذي تدور أحداثه حول جريمة قتل تطال طالبتين جامعيتين داخل إحداهما في وقت متأخر من الليل، قبل أن تبدأ التحقيقات وتتسع دائرة الشبهات لتكشف تباعاً مجموعة من الأسرار والخفايا.



وشارك في بطولة المسلسل إلى جانب ملك قورة كل من رانيا يوسف، عبدالعزيز، صلاح عبدالله، عفاف شعيب وميار الغيطي، وهو من تأليف محمد الغيطي وإخراج عصام .

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