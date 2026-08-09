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جوزيف عطية يدعم بيرلا حرب قبل سفرها إلى فيتنام ورسالتها تعيد علاقتهما إلى الواجهة
جوزيف عطية يدعم بيرلا حرب قبل سفرها إلى فيتنام ورسالتها تعيد علاقتهما إلى الواجهة
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جوزيف عطية يدعم بيرلا حرب قبل سفرها إلى فيتنام ورسالتها تعيد علاقتهما إلى الواجهة

فن

2026-08-09 | 06:14
جوزيف عطية يدعم بيرلا حرب قبل سفرها إلى فيتنام ورسالتها تعيد علاقتهما إلى الواجهة
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Aljadeed
جوزيف عطية يدعم بيرلا حرب قبل سفرها إلى فيتنام ورسالتها تعيد علاقتهما إلى الواجهة

وجّه الفنان اللبناني جوزيف عطية رسالة دعم إلى ملكة جمال لبنان بيرلا حرب، تزامناً مع استعدادها للسفر إلى فيتنام لتمثيل لبنان في مسابقة ملكة جمال العالم 2026، في تفاعل أعاد علاقتهما إلى دائرة اهتمام الجمهور من جديد.

ونشر جوزيف عطية عبر خاصية "ستوري" على حسابه في "إنستغرام" صورة لبيرلا من المطار، ظهرت فيها وهي تحمل العلم اللبناني وإلى جانبها حقائب السفر، وكتب لها رسالة تمنّى فيها التوفيق، داعياً إياها إلى حمل لبنان في قلبها وجعل اللبنانيين فخورين بها، وأرفق كلماته بالعلم اللبناني وقلب أحمر ورموز النجوم.

بدورها، أعادت بيرلا حرب نشر رسالة جوزيف عبر حسابها، وردّت من دون كلمات، مكتفية برموز تعبيرية لوجه متأثر وقلبين أحمرين، في تفاعل لافت حمل طابعاً عاطفياً قبل سفرها.

وأعاد هذا التفاعل الحديث مجدداً عن العلاقة التي تجمع الثنائي، بعدما حظيت ظهورهما معاً وتفاعلاتهما في الفترة الماضية باهتمام واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت بيرلا قد حضرت في وقت سابق حفل جوزيف عطية ضمن فعاليات مهرجان "أعياد بيروت"، حيث خطف الثنائي الأنظار بموقف عفوي أمام الجمهور، بعدما توجّه عطية إليها ممازحاً بالقول إنه لم يرها منذ وقت طويل، قبل أن يضيف ممازحاً "شي ساعتين"، ما أثار ضحك وتفاعل الحاضرين وانتشر المقطع لاحقاً بشكل واسع عبر السوشال ميديا.

وخلال الحفل، ظهرت بيرلا منسجمة مع عدد من أغنيات جوزيف، ولا سيما أغنية "ملكة على عرشها"، كما وثّقت لقطات متداولة تفاعلها مع أجواء السهرة إلى جانب والدة الفنان اللبناني التي كانت حاضرة لمتابعة حفل نجلها.

بيرلا

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