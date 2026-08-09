جورج وسوف يكشف كواليس رسالة التعزية من السيدة فيروز بعد وفاة نجله.. ويوجه تحية للجيل الجديد



في حديث مليء بالمشاعر، كشف أمام كاميرا الجديد كواليس رسالة التعزية التي تلقاها من بعد وفاة نجله.