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&quot;أفضل ليلة في حياتي&quot;.. ترافيس كيلسي يكشف كواليس زفافه من تايلور سويفت
"أفضل ليلة في حياتي".. ترافيس كيلسي يكشف كواليس زفافه من تايلور سويفت
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"أفضل ليلة في حياتي".. ترافيس كيلسي يكشف كواليس زفافه من تايلور سويفت

فن

2026-08-13 | 04:47
"أفضل ليلة في حياتي".. ترافيس كيلسي يكشف كواليس زفافه من تايلور سويفت
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Aljadeed
"أفضل ليلة في حياتي".. ترافيس كيلسي يكشف كواليس زفافه من تايلور سويفت

تحدث نجم فريق كانساس سيتي تشيفز ترافيس كيلسي للمرة الأولى عن أجواء زفافه من النجمة العالمية تايلور سويفت، واصفًا ليلة الاحتفال بأنها "أفضل ليلة في حياته"، وذلك خلال حديثه مع الصحفيين في معسكر تدريب فريقه يوم الأربعاء 12 أغسطس/آب 2026.

وبدا كيلسي، البالغ من العمر 36 عامًا، سعيدًا أثناء استعادته تفاصيل العطلة الصيفية التي شهدت زفافه، مؤكدًا أن الفترة الماضية كانت مليئة باللحظات المميزة، قبل أن يوجه شكره إلى جميع من شاركوه وسويفت احتفالهما.

وقال كيلسي إن حفل الزفاف كان ليلة استثنائية وجنونية، شهدت الكثير من الاحتفالات والرقص، مشيرًا إلى أنه يقدّر حضور الأصدقاء والمقربين الذين شاركوا الثنائي هذه المناسبة.

ورغم حديثه بحماس عن حياته الشخصية، حرص نجم كانساس سيتي تشيفز على التأكيد أن تركيزه عاد بالكامل إلى كرة القدم، لينهي حديثه مع الصحفيين بعبارة حماسية أكد من خلالها استعداده للمرحلة المقبلة مع فريقه.

وكان كيلسي قد التحق مع عدد من لاعبي الفريق المخضرمين بمعسكر كانساس سيتي تشيفز في 29 يوليو/تموز، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

وأقيم حفل زفاف تايلور سويفت وترافيس كيلسي في 3 يوليو/تموز داخل ماديسون سكوير غاردن في مدينة نيويورك، بحضور نحو ألف مدعو، وفق المعلومات الواردة حول الحفل.

وشهدت المناسبة حضور عدد كبير من مشاهير هوليوود والرياضة، من بينهم جوليا روبرتس، توم هانكس، ريز ويذرسبون، لورا ديرن، إيما ستون وبراد بيت، إلى جانب عدد من زملاء كيلسي في فريق تشيفز والمدرب آندي ريد.

كما ضمت قائمة الضيوف عددًا من أبرز نجوم كرة القدم الأمريكية، بينهم توم برادي وروب غرونكوفسكي.

من جهته، كان آندي ريد قد تطرق إلى أجواء الزفاف بعد الاحتفال، ومازح بشأن الحالة البدنية لكيلسي، معتبرًا أن لاعبه حافظ على لياقته خلال العطلة بفضل الرقص المتواصل في حفل زفافه.

ويفتح كيلسي بحديثه الجديد نافذة على واحدة من أبرز المحطات في علاقته بتايلور سويفت، قبل أن يطوي صفحة الاحتفالات ويعود إلى الملاعب استعدادًا للموسم الجديد.

 

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