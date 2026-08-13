أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
مسلم يعتذر للأردنيين بسبب تصريحات زوجته المسيئة
مسلم يعتذر للأردنيين بسبب تصريحات زوجته المسيئة
A-
A+

مسلم يعتذر للأردنيين بسبب تصريحات زوجته المسيئة

فن

2026-08-13 | 05:18
مسلم يعتذر للأردنيين بسبب تصريحات زوجته المسيئة
العودة الى الأعلى
Aljadeed
مسلم يعتذر للأردنيين بسبب تصريحات زوجته المسيئة

قدّم المطرب المصري مسلم اعتذارًا إلى الشعب الأردني، بعد موجة من الانتقادات التي أثارها مقطع فيديو ظهرت فيه زوجته يارا تامر، التي تتولى أيضًا إدارة أعماله، وهي تتحدث عن حفله المرتقب في الأردن بطريقة اعتبرها البعض مسيئة.

وخرج مسلم في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتوضيح ما حدث، مؤكدًا أن زوجته لم تكن تقصد الإساءة إلى الأردن أو شعبه، وأن ما صدر عنها كان نتيجة سوء تعبير وفُهم بطريقة مختلفة عن المقصود.

وأوضح أن الحديث بدأ بعدما علّق أحد الأشخاص على فكرة إقامة حفل له في الأردن، متسائلًا عما إذا كان الجمهور هناك يعرف مسلم، وهو ما دفع زوجته إلى الرد بصورة ساخرة، قبل أن تنتشر العبارة منفصلة عن سياقها وتثير حالة من الغضب.

وقال مسلم في اعتذاره إن زوجته "خانها التعبير"، مشددًا على احترامه الكامل للشعب الأردني، ومؤكدًا أن الأردن يتمتع بتاريخ ومكانة كبيرة لدى الفنانين والجمهور العربي.

كما وجّه رسالة مباشرة إلى الأردنيين دعاهم خلالها إلى عدم اعتبار ما حدث إساءة متعمدة، مؤكدًا تقديره لهم ورغبته في تجاوز الأزمة قبل حفله المنتظر.

وحاول مسلم تخفيف حدة الجدل بقوله للجمهور الأردني: "انتظرونا في الحفلة، واعتبروها حفلة سماح مننا ليكم"، في إشارة إلى رغبته في فتح صفحة جديدة بعد الانتقادات الواسعة التي رافقت انتشار الفيديو.

وبدأت الأزمة عقب تداول مقطع ظهر فيه مسلم وهو يسأل زوجته عن إمكانية إقامة حفل في الأردن، لتجيبه بعبارة "لا لا، الأردن إيه.. تعبانة الأردن"، وهي الجملة التي أثارت استياء عدد من المتابعين، ودفعت بعضهم إلى المطالبة بإلغاء الحفل أو منعه.

ومن المقرر أن يشارك مسلم في حفل غنائي بالأردن يوم 14 أغسطس/آب، برفقة عدد من الفنانين، فيما جاء اعتذاره قبل موعد الحفل في محاولة لاحتواء الجدل وطمأنة الجمهور إلى أن ما حدث لم يكن يحمل أي نية للإساءة.

 

اقرأ ايضا في فن

الموت يفجع لورا خليل بوفاة زوجها نجيب عقيقي
11:14

الموت يفجع لورا خليل بوفاة زوجها نجيب عقيقي

فُجعت الفنانة اللبنانية لورا خليل بوفاة زوجها نجيب عقيقي، الذي رحل عن عالمنا من دون الكشف حتى الآن عن تفاصيل إضافية تتعلق بأسباب الوفاة أو موعد مراسم الدفن وتقبّل التعازي.

11:14

الموت يفجع لورا خليل بوفاة زوجها نجيب عقيقي

فُجعت الفنانة اللبنانية لورا خليل بوفاة زوجها نجيب عقيقي، الذي رحل عن عالمنا من دون الكشف حتى الآن عن تفاصيل إضافية تتعلق بأسباب الوفاة أو موعد مراسم الدفن وتقبّل التعازي.

إلهام شاهين تكشف تفاصيل إصابة هالة صدقي بتمزق في الكتف
10:20

إلهام شاهين تكشف تفاصيل إصابة هالة صدقي بتمزق في الكتف

كشفت الفنانة المصرية إلهام شاهين تطورات الحالة الصحية لصديقتها الفنانة هالة صدقي، بعد انتشار أنباء خلال الساعات الماضية عن تعرضها لإصابة في الكتف ونقلها إلى أحد المستشفيات.

10:20

إلهام شاهين تكشف تفاصيل إصابة هالة صدقي بتمزق في الكتف

كشفت الفنانة المصرية إلهام شاهين تطورات الحالة الصحية لصديقتها الفنانة هالة صدقي، بعد انتشار أنباء خلال الساعات الماضية عن تعرضها لإصابة في الكتف ونقلها إلى أحد المستشفيات.

أنباء عن توقيف ميادة الركابي في مطار بغداد.. ما علاقتها بقضية عدنان الجميلي؟
09:06

أنباء عن توقيف ميادة الركابي في مطار بغداد.. ما علاقتها بقضية عدنان الجميلي؟

تصدر اسم البلوغر العراقية ميادة سعد كاظم الركابي مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، بعد انتشار أنباء تتحدث عن توقيفها في مطار بغداد الدولي، بالتزامن مع تداول معلومات تربط اسمها بقضية الفساد الخاصة بوكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف عدنان الجميلي.

09:06

أنباء عن توقيف ميادة الركابي في مطار بغداد.. ما علاقتها بقضية عدنان الجميلي؟

تصدر اسم البلوغر العراقية ميادة سعد كاظم الركابي مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، بعد انتشار أنباء تتحدث عن توقيفها في مطار بغداد الدولي، بالتزامن مع تداول معلومات تربط اسمها بقضية الفساد الخاصة بوكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف عدنان الجميلي.

اخترنا لك
الموت يفجع لورا خليل بوفاة زوجها نجيب عقيقي
11:14
إلهام شاهين تكشف تفاصيل إصابة هالة صدقي بتمزق في الكتف
10:20
أنباء عن توقيف ميادة الركابي في مطار بغداد.. ما علاقتها بقضية عدنان الجميلي؟
09:06
فيكتوريا ترياي تتألق بتصاميم زهير مراد في زفافها من لوكاس هيرنانديز
09:03

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026