ديدي يخرج من الحبس الانفرادي بعد شجار مع سجين

وبحسب ما نقل موقع TMZ عن مصادر مطلعة، أعيد ديدي إلى العام في السجن بعد انتهاء فترة عزله، فيما لا تزال تفاصيل الإجراءات التي اتخذتها إدارة السجن بحقه عقب الواقعة غير معلنة.

وكانت المشاجرة قد اندلعت، وفق المصادر، بعدما وجه أحد السجناء إهانة إلى ديدي، ما أدى إلى مواجهة مباشرة بين الطرفين، تطورت سريعًا إلى تدافع وتبادل للكمات.

وتدخل موظفو السجن لفض الاشتباك قبل أن يتفاقم، ليتم نقل ديدي بعد الحادثة مباشرة إلى الحبس الانفرادي كإجراء احترازي وتأديبي.

وكان موقع TMZ قد أشار في تقرير سابق إلى أن ديدي تمكن من مجاراة السجين الآخر خلال المواجهة، إلا أن الواقعة دفعت إدارة السجن إلى عزله عن بقية النزلاء لفترة مؤقتة.

ورغم خروجه من الحبس الانفرادي، لا يزال من غير المعروف ما إذا كان ديدي سيواجه عقوبات إضافية أو إجراءات تأديبية بسبب الشجار، إذ لم تُعلن إدارة السجن أي تفاصيل بهذا الشأن حتى الآن.

، كان مكتب السجون الفيدرالي قد أوضح في وقت سابق أنه لا يعلق عادة على التأديبية الخاصة بالسجناء أو على التفاصيل الداخلية المتعلقة بنزيل بعينه، لأسباب ترتبط بالخصوصية والأمن والسلامة.

ويواصل ديدي حاليًا قضاء عقوبته داخل السجن الفيدرالي، فيما تشير المعلومات المتداولة إلى أن موعد الإفراج عنه محدد حاليًا في 20 فبراير/شباط 2028.