كارول سماحة ولطيفة تنضمان رسميًا إلى أكاديمية التسجيل الأمريكية

كارول سماحة كشفت عن الخبر عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، معربة عن فخرها بهذه الخطوة، ومؤكدة أن انضمامها إلى الأكاديمية يمثل مرحلة جديدة في رحلتها الفنية، خصوصًا مع استمرارها في تقديم أعمال تسعى من خلالها إلى الجمع بين الموسيقى والتجارب الفنية الحديثة.
أما لطيفة، فأعلنت بدورها عبر "إنستغرام" تلقيها دعوة رسمية للانضمام إلى الأكاديمية، وعبّرت عن سعادتها بأن تصبح جزءًا من المؤسسة التي تجمع نخبة من العاملين في صناعة الموسيقى حول العالم
وتقف خلف واحدة من أبرز الجوائز الموسيقية الدولية.
وبهذه الخطوة، تنضم كارول سماحة
ولطيفة إلى قائمة الفنانين العرب الحاضرين داخل مجتمع Recording Academy، في تطور يعكس اتساع حضور الموسيقى العربية
وتزايد تمثيل نجومها ضمن المؤسسات الموسيقية العالمية.