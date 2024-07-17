بمادة سامة.. 6 جثث في هذا الفندق!

عثر على جثث ستة أجانب في غرفة بفندق في المركز السياحي في بانكوك، على ما أفاد مسؤول في الشرطة التايلاندية لوكالة فرانس برس.



وأوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن الجثث الست "لفيتناميين وفيتناميين أميركيين"، مؤكدا أن وفاة هؤلاء الأجانب تعود إلى "مادة سامة" وليست ناجمة عن إطلاق نار كما أوردت وسائل إعلام محلية.



وأشار إلى أن بعض الضحايا كانوا في زيارتهم الأولى لتايلاند، في حين أن آخرين منهم سبق أن زاروها مرارا.



وأعلنت الشرطة في بيان أنها تحقق في موقع الجريمة وسبب الوفاة.



ووقع الحادث في فندق فخم في منطقة راتشابراسونغ التي يقصدها الزوار نظرا إلى وجود معبد إيراوان ومراكز تجارية فيها.